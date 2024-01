Tahmini Okuma Süresi: dakika

Amerika Birleşik Devletleri’ni vuran kutup soğukları şiddet gittikçe artırıyor. Ülke genelinde kar yağışları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. New York ve New Jersey’de kar yağışı yaşanmaya devam ediyor. ABDPost.Com New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, kar yağışlarının etkisini yerinde gözlemliyor.

İNSANLAR CENTRAL PARK AKIN ETTİ

New Jersey’e nazaran New York merkezinde kar yağışı çok etkili olmasa da Central Park karla kaplanmış durumda. İnsanlar karlar altında kalan Central Park’a akın etti. Güzel kar manzarası insanlara hissedilen soğuğu biraz olsun unutturdu.

ŞELALE KISMEN DONDU

New Jersey eyaletinin Paterson kentindeki Paterson Büyük Şelalesi, aşırı soğukların etkisiyle kısmen buz tuttu.

Ulusal Meteoroloji Servisi ise ülkenin orta, kuzeydoğu ve orta Atlantik kesimlerinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girdiğini açıkladı.