Şanlıurfa'da park yeri nedeniyle çıkan kavga, bir vatandaşın ilginç müdahalesiyle son buldu. Elini kulağına götürüp ezan okuyan vatandaşın bu davranışı, kavgayı bitirirken, anbean cep telefonuyla kaydedildi.

İki Grup Arasında Park Yeri Tartışması

Olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında araç park yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

O Anlar Cep Telefonuyla Kaydedildi

Çevredeki vatandaşlar, kavgayı ayırmak için araya girerken, bir kişi farklı bir yol denemeye karar verdi. Kavga edenlerin yanına giderek elini kulağına götüren vatandaş, ezan okumaya başladı. Bu ilginç müdahale ile kavga sona ererken, yaşananlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.