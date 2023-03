Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, bu hafta 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan seçimleri gündeme taşıdı. Seçimlerle ilgili konuşan Başkan İlhan, “14 Mayıs 2023 pazar günü ‘Yaşanabilir bir Türkiye’nin başlangıç günü olacaktır.’ Ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için seçimlerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.

Ülkemiz de kutuplaşmanın zirve yaptığı, iktidarın kendilerine biat etmeyen herkesi ötekileştirdiği, adaletin yok edildiği, vatandaşların kuru soğana muhtaç olduğu ve geldiğimiz noktada insanlarımızı enkazlar da ölüme terk edişlerinin hafızalarımıza kazındığı 21 yılı geride bırakmak için önümüze bir fırsat gelmiştir.

Buğday ihraç ederken, buğday ithal eden, şeker ihraç ederken, şeker ithal eden, tütün ihraç ederken, tütün ithal eden, hayvan ihraç ederken, hayvan ithal eden, et ihraç ederken, et ithal eden, kısaca en temel ihtiyaçlarımız olan un, şeker, yağ, et, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere otomotivden elektrikli aletlere, bilgisayardan telefona, ham maddeden enerjiye her alanda dışa bağımlı hale getirilen ülkemizin yeniden üreten bir ülke olması için önümüze bir fırsat gelmiştir.

Milyonlarca vatandaşın icralık olduğu elektriklerinin doğalgazlarının kesildiği, esnaflarının ödeyemedikleri çek senetlerinden dolayı icralık olduğu, 18 milyon insanın sosyal yardıma muhtaç hale getirildiği bir dönemi değiştirme fırsatı gelmiştir.

Van’ımızda da 21 yılın sonunda işsizlik zirve yapmış, binlerce insanımız sosyal yardıma muhtaç hale gelmiştir. Milletimizin içine düştüğü bu sıkıntılı durumdan kurtarmak ve yeni döneme geçiş için Saadet Partimiz de Millet İttifakı içinde seçimlere girecektir.

Saadet Partisi Van İl Başkanlığı olarak bu gidişatı değiştirmek için tüm vatandaşlarımızı partimize davet ediyor ve değişimin bir parçası olması için çağrıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.