Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen söyleşide katılımcılara, ‘Sağlıklı ve Aktif Yaşam İçin Güvenli Çevre’ ve ‘Yaşlılıkta Sağlıklı Beslenme’ konularında bilgiler verildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığında görevli Şube Müdürü Yasemin Kuşak, Diyetisyen Duygu Erkuş Basutçu ve Sağlık Memuru Musa Yiğit tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Etkinlik sonrasında ise katılımcılara işaret dili ile ‘Yaşlılarımızı çok seviyoruz’ denildi.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlatılan ‘Kadının Gücü Van’ın Gücü Projesi’ projesi etkinliklerinin devam edeceği belirtildi.