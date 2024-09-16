Van’da İpekyolu Belediyesi önünde işe dönmek için eylemlerini sürdüren işten çıkarılan işçiler, HAK-İŞ Van Şubesi öncülüğünde işe dönüş taleplerini gündeme taşımaya devam ediyorlar.

Birçok işçinin mahkeme kararı devam ederken, geçtiğimiz günlerde işten çıkarılan 21 işçi daha mahkemeyi kazandı. Van ziyaretinde işten çıkarılan işçilerle görüşen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, mağduriyet yaşayan işçilere destek açıklamasında bulunmuştu.

AKDENİZ: ARKADAŞLARIMIZ DÖNSÜN DİYE ÇABA SARFEDİYORUZ

İHA muhabirine konuşan HAK-İŞ Van Şube Başkanı Fatih Akdeniz, Van'da bugün eylemlerinin 140’ıncı gününe girdiklerini ve eylemlerine devam ettiklerini ifade ederek, “Bu arkadaşlarımız geri dönsünler diye çaba sarf ediyoruz. Hizmet İş Sendikası olarak genel başkanımızın talimatlarıyla eylemimiz devam etmektedir. Malumunuz iki gün önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan buraya geldi. Bakanımızla birebir görüşme sağladık. Sağ olsun konuya zaten ilk günden beri gerekli adımları attığını, burada bulunan mağduriyetin farkında olduklarını ve işçilerin usulsüz bir şekilde işten çıkarıldıklarını kendileri de biliyor. Sonuç itibariyle davalarımız devam ediyor. 21 davamızda geriye dönüş ve tazminat davası kazandık. Onları bile uzatmak için İstinaf Mahkemesine temyize gönderiyorlar. Bunu da sırf bu arkadaşlar daha çok mağdur olsunlar diye yapıyorlar” dedi.

İşten çıkaran bazı belediyelerin de toplu sözleşmelerinin iptali için dava açtığını dile getiren Akdeniz, “Tabii bunun iptali mümkün değil, ama bunu düşünmek bile çok ayıp bence. Bunu düşünmek bile bir insana yakışmaz. Bu çıkış alan arkadaşlarımızın içerisinde yüz kızartıcı suç yok, işe gitmemezlik yok. Bunların işten çıkarılmadan önce disiplin kurulu kurulur. Disiplin kurulunda çıkan karar uygulanır ve sonra davayla devam eder. Ama maalesef burada kanun tanımamazlık var. Burada böyle kendi başına iş yapma gibi bir lüks var ve bunlar da bunu yaptılar” diye konuştu.