Yeni Megane E-TECH tasarımı çok beğenildi. 26 yılda dört farklı nesille uzun soluklu bir başarı hikayesi oluşturan Megane efsanesinin mirasını devam ettiriyor.

Elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarından Renault, bugüne kadar satılan 400 bin araç ve kat edilen 10 milyar “e-kilometre” ile 10 yılı aşkın uzmanlığını Yeni Megane E-TECH’e aktardı. 2019 yılındaki MORPHOZ konsept otomobilinden esinlenilen ve ardından 2020 yılında Megane eVision ile müjdelenen bu otomobil, şık ve zarif tarzıyla beklentilerin ötesine geçiyor. İttifak tarafından geliştirilen CMF-EV platformu ile oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Markanın yeni logosunu taşıyan model, Renault’nun dönüşümünü simgeliyor. Avrupa’nın önde gelen elektrikli araç merkezi ElectriCity üretimi olan araç, Nesil 2.0 elektrikli araçların ilki olma özelliğini taşıyor. Münih Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Ön siparişe açılan Yeni Megane E-TECH, Avrupa’da 2022’nin Şubat ayında siparişe başlayıp Mart ayında satışa sunulacak.

Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Yeni Megane E-TECH Electric, yeni elektrikli araç dünyasının bir simgesi. Araç buna bağlı olarak, aracın yeni deneyimler sunabilmesi için geliştirilen ileri teknoloji ürünü yazılım ve donanımlarla optimize edilmiş bağlanabilirlik çözümlerini içeren kapsamlı bir ekosistemin parçası olarak sunuluyor. Renault Grubu CEO’su Luca de MEO, “Yeni Megane, Renault’nun yaklaşık 10 yıl önce başlattığı elektrikli devrimi temsil ediyor. Verimlilik ve sürüş keyfinden hiçbir ödün vermeyen model, elektrikli araç teknolojisini ulaşılabilir kılarak demokratikleştiriyor. Yeni Megane, elektrikli araçların GTI’ı olarak hayal edilip ortaya çıktı” dedi



Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Elektrikli araçlar için tasarlanan bir platformdan yararlanan Yeni Megane E-TECH Electric, temelde elektrikli “heyecan uyandıran teknoloji” tasarım diliyle hayat buluyor. Söz konusu tasarım dili yeni modele zarif ama güçlü bir karakter kazandırıyor. Geniş iç mekan ve yenilenen ergonomi, yolculara daha iyi bir deneyim sunmak için bir araya geliyor. Markanın dönüşümüne ayak uyduran tasarım dili, daha teknolojik bir yapı kazanıyor. Otomobilin başarısının ardındaki tüm duyusal özellikleri koruyan tasarım yaklaşımı, aynı zamanda mikro-optik LED stoplar ve OpenR ekran bazı teknolojik unsurlar içeriyor. Hi-fi tasarım dünyasına ait havalandırma ızgaraları ve alt kapı koruma ızgaralarında ise lazer gravür detayları bulunuyor.





Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Yeni Megane E-TECH Electric’in önünde ve arkasında kullanılan lazer kesimli tam LED aydınlatma modern bir görünüm sunuyor. Merkezi logoyu da içine alan ışık imzası heyecan uyandıran bir görsel şölen ortaya koyuyor. Önde, iki gündüz farı projektörü arasında uzanarak yanlardaki havalandırma ızgaralarına kadar devam ediyor. Arkada, çapraz çizgiler halinde konumlandırılan detaylar, ilgi çekici bir 3 boyut benzeri ışıltı efekti yaratıyor. Yeni Megane E-TECH Electric, aracın anahtar kartını tutan kullanıcıyı 1 metre yakında olduğunu algılıyor. Araç ortadan başlayarak farlar, gündüz sürüş farları ve sinyaller olmak üzere hareketli, akan ışık dizisi başlatıyor. Yeni Megane E-TECH Electric’in tüm versiyonlarında ayrıca gizli kapı kolları bulunuyor. Sürücü veya ön yolcu kapıyı açmak üzere yaklaştığında veya kilitler açıldığında gizli kapı kolları gövdeden otomatik olarak dışarı çıkıyor. Araba hareket ettikten veya kapılar kilitlendikten iki dakika sonra kapı kolları tekrar yerine gizleniyor. Yeni model; Rafale Gri, Schist Gri, Gece yarısı mavi, Ateş Kırmızı, Diamond Siyah ve Buz Beyaz olmak üzere altı farklı göz alıcı ve zarif gövde rengiyle sunulacak.

Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Yeni Megane E-TECH Electric’te kapıyı açıp araca binerken oluşan genişlik hissi dikkat çekiyor. CMF-EV platformu; artırılmış aks mesafesi, klima bileşenlerini içeren daha küçük motor bölmesi, daha kompakt tasarımlı ön konsol ile otomobilin genel ferahlığını ve pratikliğini artırmaya yardımcı oluyor. Böylece yolcular orta konsolda ve gösterge paneli alanının altında ekstra ferahlığın keyfini çıkarabiliyor. Ayrıca, genellikle orta konsola entegre edilen şaft tüneli, vites kolu ve kontrol paneli olmadığından kazanılan alan yolcuların konforu ve rahatı için değerlendiriliyor. OpenR, Renault’nun yeni nesil elektrikli araçlarına yönelik tüm teknolojileri bünyesinde barındırıyor ve Yeni Megane E-TECH Electric’in iç mekanın en çekici noktası olarak öne çıkıyor. İlk olarak TreZor (2016), SYMBIOZ (2017) ve MORPHOZ (2019) konsept otomobillerinde görülen yeni OpenR ekran, dijital gösterge paneli ve orta konsol bilgi-eğlence sistemi ekranını ters ‘L’ şeklinde bir araya getiriyor.

Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

MULTI-SENSE düğmesi direksiyon simidine entegre edildi. Böylece iki ön koltuğun ortasında oldukça geniş 7 litrelik bir eşya saklama bölmesi için alan yaratıldı. Bir el çantası veya kolayca erişilmesi gereken diğer büyük eşyaları saklamak için yeterince büyük. Ayrıca otomobildeki herkesin kullanabileceği ve kolayca erişebileceği çeşitli aksesuarları saklamak için de kullanılabiliyor. 55 mm kaydırılabilen orta kol dayamanın altında iki adet 2 litre bardaklık ve 3 litrelik saklama alanı bulunuyor. Yeni Megane E-TECH Electric toplam 30 litre saklama alanıyla sınıfının en iyi değerini sunuyor. Bagaj ise 440 litre hacim sunuyor.

Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Yeni Megane E-TECH Electric, çevik bir platform ve hızlanma emirlerine anında cevap veren dinamik güç-aktarma sistemi sayesinde benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca yenilikçi batarya çözümleri sayesinde maksimum menzil, konfor ve güvenlik de beraberinde geliyor. CMF-EV platformu tasarlanırken, elektromotorun çekiş gücü dışında şasinin konfordan ödün vermeden canlı sürüş hisleri sunması hedeflendi. Hidrolik direksiyon sistemi 12’lik direksiyon oranıyla son derece çevik bir sürüş ve yüksek geri-bildirim sunuyor. Böylece yeni Megane E-TECH Electric direksiyon hareketlerine anında cevap veriyor ve manevra yapmayı kolaylaştırıyor. Sürüş pozisyonu doğrudan sürüş hissine etki ediyor. Yepyeni Megane E-TECH Electric’teki alçak sürüş pozisyonu otomobilin şasisinin ve motorunun dinamik hissini en iyi şekilde yansıtıyor. Renault mühendisleri tarafından geliştirilen patentli ‘Koza Etkisi Teknolojisi’, sürüş sırasında son derece sessiz, bir elektrikli otomobil için bile benzersiz bir ses konforu seviyesi sağlıyor.

Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Yeni Megane E-TECH Electric, elektromotor gibi CMF-EV platformuna birer bir uyan 395 kg ağırlığında batarya ile donatılıyor. 110 mm ile ZOE bataryasından %40 daha ince olan batarya pazardaki en ince batarya. İnce batarya 1,50 metre ile daha alçak ve daha aerodinamik bir gövdeye olanak tanıyor. Vites kolu D konumundayken etkin olan rejeneratif fren, otomobil yavaşlarken (gaz pedalından ayağın kaldırılması) oluşan enerjiyi toplayarak elektrik enerjisine dönüştürüyor ve frenleri daha az kullanırken batarya verimliliğini ve menzili artırmaya yardımcı oluyor. Otomobil her fren yaptığında, batarya enerji topluyor. Ancak otomobil nasıl kullanılırsa kullanılsın yeni Megane E-TECH Electric, optimize edilen fren enerjisi geri-kazanım sistemiyle verimliliği arttırıyor.



Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Google destekli yeni OpenR Link bilgi-eğlence sistemi, bünyesinde barındırdığı teknolojilerle erişilebilir ve kullanıcı dostu uygulamalar ve hizmetler sağlıyor ve her zaman güncel kalıyor. Sistem akıllı telefon veya tablet benzeri bir bağlantı deneyimi sağlıyor. OpenR Link sistemi, Android işletim sistemini temel alan Android Otomotiv İşletim Sistemi tarafından destekleniyor. Google Haritalar ve Google Asistan ile navigasyona ek olarak OpenR Link, üçüncü taraf geliştiriciler tarafından geliştirilen birçok Google Play uygulamasını destekliyor. 12 inçlik versiyonda, ana ekrana ek olarak (Google Haritalar navigasyonlu), arayüz; şarj, enerji akışı, hava kalitesi, lastik basıncı, müzik gibi iki widget barındıracak şekilde kişiselleştiriliyor. 9 inçlik versiyondaki arayüz, dört widget arasında bölünmüş bir ekrana sahip.

Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Yeni Megane E-TECH Electric’de kullanıma sunulan ve yolcular dışında trafikteki diğer paydaşlar için de hayatı kolaylaştıran ve sürüş, park ve güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılan 26 farklı ADAS özelliği sunuyor. Yeni Megane E-TECH Electric, Renault’nun ünlü Otoyol ve Trafik Sıkışıklığı Rehberi’ni bir üst seviyeye taşıyor. Bağlamsal bir ADAS, hızlı sürüşlerde olup biteni izleyebiliyor ve sürücünün karşılaşabileceği engellerle başa çıkmasına yardımcı oluyor. 2. seviye otonom sürüş olarak konumlandırılan sistem, artık Aktif Sürüş Asistanı olarak anılıyor. Şeritten Çıkma Uyarısı (LDW), Şeritte Kalma Yardımcısı (LKA) ve Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSW) çarpışma olasılığını azaltmaya yardımcı oluyor.

Yeni Megane E-tech Electric resmi olarak görücüye çıktı!

Öne çıkan özelliklerden Acil Şeritte Kalma Asistanı, 65 km/s ile 160 km/s (aracın maksimum hızı) arasında bir çizgiyi geçerken, yandan çarpışma riski varsa veya yoldan çıkmak üzereyken çalışıyor. Yolcu Güvenli Çıkış (OSE), araçtan inmek üzere kapı açarken, karşıdan gelen bir araç, motosiklet veya bisikletle olası çarpışmayı önlemek için yolcuyu görsel ve sesli olarak uyarıyor. Çevre Görüş Monitörü 3D, aracın 3-Boyutlu modelini çıkartmak ve yakın çevresini 360° görselleştirmek için dört kamera kullanıyor. Tam Otomatik Park özelliği ise, yarı otomatik park sistemi Kolay Park Yardımcısının daha da gelişmiş hali. Bu örnekte, sürücü vites, gaz veya fren olmak üzere sürüşe dahil olmak zorunda kalmıyor ve sistem neredeyse tamamen otonom çalışıyor.

Kaynak:Teknolojioku