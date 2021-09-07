Xiaomi sâf modu nedir? Xiaomi güncelleme geldi mi?

Son zamanlarda uygulama yüklemede problem yaşayan kullanıcılar çok fazla bildirim gönderiyor! Xiaomi yeni güvenlik önlemleri almaya başladı. Yeni güncelleme ile geçmişteki güvenlik düzeyini gittikçe arttırıyor.

Bugün, Xiaomi topluluğu üyelerinin geri bildirimleri, Xiaomi'nin MIUI Pure modunun artık dahili test uygulama kanalında olduğunu ve test alımının resmi olarak açıldığını ortaya koydu.

Yetkililer, son zamanlarda uygulama yükleme sorunları hakkında çok fazla geri bildirim aldıklarını söyledi. Araştırmadan sonra, Android açık kaynağı kullanıcılara daha açık bir ekosistem ve serbest piyasa getiriyor, ancak aynı zamanda riskin daha kolay ortaya çıkmasını ve yayılmasını da sağlıyor.

Xiaomi Sâf modu neler vaat ediyor?

Uygulama paketi yönetimi bileşeni aracılığıyla her gün yüklenen uygulamaların yüzde 40'ı Xiaomi'nin güvenlik denetiminden maalesef hiç geçmedi ve yüzde 10'u Xiaomi'nin güvenlik denetimi tarafından riskli uygulamalar kategorisine eklenmiş oldu.

Yetkililerin vurguladığı nokta, sadece açık düzensizlik anlamına gelmiyor, Xiaomi her zaman kullanıcıların bilgi güvenliğini ve gizlilik korumasını hayatta tutmanın temeli olarak kabul ediyor ve Xiaomi, bu vesileyle riskli veya bilinmeyen uygulama yükleme sorununu çözmek için MIUI Pure(Sâf) Mode'u kullanıcılarına sunuyor.

Xiaomi'nin MIUI Pure Modu, yanlış tıklamalar, yanlış kullanım ve diğer eylemlerden kaynaklanan riskli veya bilinmeyen uygulamaların kurulumunu etkili bir şekilde önleyebilen ve uygulama kurulumunuzun güvenliğini koruyan yeni bir sistem kurulum modudur. Mod herhangi bir zamanda kapatılabilir, modu açmayı veya kapatmayı istediğiniz zaman seçebilirsiniz.

Yeni tanıtılan bu özelliği sizlere sunmuş olduk. Sizler bu özellik hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kanak:Teknolojioku