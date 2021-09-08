WhatsApp verilerini artık İOS'dan Android’e taşıyabilirsiniz!

WhatsApp, kullanıcılarının uzun zamandır beklediği özelliğini duyurdu! İşte o özellikler...

1,5 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip olan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS’tan Android’e konuşma geçmişini taşımayı mümkün hale getiren özelliğini duyurdu! Özellik şu an için Android'den iOS'a veri taşımayı desteklemiyor.

WhatsApp verilerini artık iOS’tan Android’e taşıyabilirsiniz!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iOS ve Android arasında sohbet geçmişi transfer etme özelliğini bünyesine ekleyeceğini duyurdu! Daha öncesinde telefon değiştiren kullanıcıların, başka bir işletim sistemine geçiş yapmaları durumunda sohbet geçmişleri kayboluyordu. Bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından ise, telefon değiştiren kullanıcıların, iki işletim sistemi arasında herhangi bir kayıp olmadan sohbetlerini taşıyabilmeleri mümkün olabilecek. Bu demektir ki; söz konusu özellik, sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları da kapsıyor olacak.

Ancak özellik ilk etapta iOS’tan Android’e konuşma geçmişini taşımayı mümkün kılacak, Android'den iOS'a veri taşımayı desteklemeyecek. Whatsapp’ın bu özellik hakkında yapmış olduğu duyurunun tam metni ise şu şekilde;

“WhatsApp mesajlarınız size aittir. Kişisel WhatsApp mesajlarınızın uçtan uca şifreleme ile korunmasının ve mesajlarınızın sohbetlerinizden otomatik olarak kaybolması için yollar sunmamızın sebebi budur.

Sunduğumuz en aranan özelliklerden biri, telefon değiştirirken sohbet geçmişini bir işletim sisteminden diğerine aktarmayı mümkün kılmaktır. Bu özelliği güvenli ve güvenilir bir şekilde oluşturmak için işletim sistemi ve cihaz üreticileriyle sıkı bir şekilde çalışıyoruz.

WhatsApp geçmişinizi iOS'tan Android'e taşıma özelliğini kullanıma sunmaktan heyecan duyuyoruz. Mesajlarınız WhatsApp'a gönderilmeden gerçekleşen bu taşıma işlemi sesli mesajlar, fotoğraflar ve videoları kapsar. Başlangıçta Android 10 veya üstü işletim sistemine sahip herhangi bir Samsung cihazda sunulan bu özellik yakında daha fazla Android cihazda kullanılabilecektir.

Yeni bir cihazın kurulumunu yaptığınızda, sohbetlerinizi eski cihazınızdan yeni cihazınıza güvenli bir şekilde aktarma seçeneğine sahip olacaksınız. Bu işlem için USB-C - Lightning kablosu gerekli olacaktır.

Bu sadece bir başlangıç. Daha fazla kişinin tercih ettikleri platformlar arasında geçiş yapabilmesi ve sohbetlerini güvenli bir şekilde beraberinde götürebilmesi için bu seçeneği kullanıma sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz”

Kaynak:Teknolojioku