Whatsapp hangi telefonlar için desteği kesti?

WhatsApp, flaş bir karar alarak bazı telefonlarda desteğini kestiğini açıkladı. WhatsApp, resmi sitesinde yaptığı açıklamayla bazı son teknoloji cihazlarda bile desteği kestiğini duyurdu. jailbreakli iPhone'lar da artık WhatsApp desteği alamayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, desteklenen işletim sistemlerini güncelledi. Yapılan güncelleme, 1 Kasım itibarıyla uygulamaya konacak. WhatsApp'ın aldığı karar ile bazı telefonlar, anlık mesajlaşma uygulamasını desteklemeyecekler. WhatsApp'ın son kararı, bazı popüler akıllı telefonları bile destekten mahrum bırakıyor.

WhatsApp tarafından yapılan açıklamalara göre 1 Kasım 2021 itibarıyla Android 4.1 ve iOS 10, minimum sistem gereksinimleri olacak. Öte yandan, jailbreak yapılmış herhangi bir iPhone'un WhatsApp desteği de kesilecek. Bu durum pek çok iPhone sahibinin tepkisini çekecek gibi görünse de WhatsApp, geri adım atmayacak.

Şu anda aşağıdaki cihazları destekliyor ve bu cihazların kullanılmasını tavsiye ediyoruz:

OS 4.1 veya daha güncel bir Android sürümü yüklü Android telefonlar

iOS 10 veya daha güncel bir iOS sürümü yüklü iPhone’lar

JioPhone ve JioPhone 2 dahil olmak üzere KaiOS 2.5.1 veya daha güncel bir KaiOS sürümü yüklü belirli telefonlar

Bu cihazlardan birine sahipseniz WhatsApp’ı yükleyip telefon numaranızla kaydolun. WhatsApp aynı anda sadece tek bir cihazda ve tek bir telefon numarasıyla etkinleştirilebilir. Bunun yanı sıra sohbet geçmişinizi platformlar arasında aktarma seçeneğini sunulmamaktadır. Ancak size sohbet geçmişinizi e-posta eki olarak dışa aktarma seçeneği sunuyoruz.

WhatsApp'ın destek vermeyi bırakacağı bazı telefonlar ise şöyle:



Samsung

Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core ve Galaxy Ace 2

Huawei

Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S ve Ascend D2

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L ve Xperia Arc S

LG

LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD ve 4X HD ve Optimus F3Q

ZTE

ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 ve Grand Memo

Diğer markalara ait telefonlar

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 ve THL W8