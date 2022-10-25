WhatsApp çöktü! Bakanlık ve şirketten ilk açıklamalar

Türkiye'de WathsApp çöktü mü? Türkiye saati ile 10.00 sularından itibaren WhatsApp mesajları gitmiyor. Bazı kullanıcılar mesajların iletilemediğini ve "tek tıkta" kaldığını söylerken, bazı kullanıcılar ise mesajların iletildiğini fakat cevap verilemediğini açıkladı. Şirketten ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan ilk açıklama geldi.

TEKNOLOJİ 25.10.2022, 11:10 25.10.2022, 11:46
WhatsApp çöktü! Bakanlık ve şirketten ilk açıklamalar

Facebook, Instagram ve Messenger gibi platformları bünyesinde barındıran Meta’ya ait olan mesajlaşma uygulaması WhatsApp bugün çöktü. WhatsApp kullanıcıları, son saatlerde özellikle grup mesajlarında ciddi sorunlar yaşıyor. Gruplardan gönderilen mesajlar 'yazıyor' ibaresine rağmen ulaşmıyor.

Sosyal medya kullanıcıları WhatsApp’ın çöktüğünü Twitter üzerinden paylaşırken, şirketten bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar gönderilen mesajların iletilemediğini fakat buna rağmen bazı mesajların geldiğini açıkladı.

WhatsApp ile ilgili veriler son saatler içerisinde bir sorun olduğunu gözler önüne seriyor. WhatsApp’ın masaüstü bilgisayarlarda da kullanılan WhatsApp Web özelliğine de erişilemediği belirtildi.

'Downdetector' verilerine göre son bir saatte WhatsApp kullanıcılarının şikayetleri 100 kat arttı. 

İlk açıklama: Sorun yaşandığının farkındayız
Bünyesinde Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi sosyal platformları barındıran Meta Sözcüsü, "Bazı kişilerin şu anda mesaj göndermekte sorun yaşadığının farkındayız ve mümkün olan en kısa sürede eski haline getirmek için çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı'ndan ilk açıklama
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı DR. Ömer Fatih Sayan, WhatsApp'da yaşanan sorun ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Sayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Whatsapp servislerinde global kaynaklı kesinti yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir. Küresel ölçekte kendi alanlarında adeta fiili tekel oluşturan dijital hizmet sağlayıcılar ve OTT’lerin hizmet sürekliliği açısından hesap sorulamaz olması söz konusu olamaz."

"Fiilen gündelik hayatın bir parçası haline gelen dijital hizmet sağlayıcıların topluma ve egemen devletlere karşı sorumlulukları olduğu yadsınamaz.''

internethaber

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