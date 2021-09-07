Ülkemizde Xiaomi telefon kullananara müjdeli haber!

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Geçen ay Çin'de piyasaya çıktıktan sonra Xiaomi, MIUI 12.5 Enhanced Edition'ı uluslararası pazarlarda resmi olarak tanıtmıştı. Şimdi Xiaomi, Poco F3 için MIUI 12.5 Enhanced Edition güncellemesini başlattı. Bu sürüm, MIUI V12.5.3.0 RKHMIXM'in Android 11 tabanlı yapı sürümü aracılığıyla kullanılabiliyor.

Daha doğrusu bu son güncelleme Global kullanıcılar için tespit edildi, ancak yakında diğer ülkeler için de yayınlanacak. Ayrıca bu sürümün, mevcut MIUI 12.5'e göre geliştirilmiş bir sürüm olduğunu biliyoruz, bu nedenle şirket yeni sürümün bazı özelliklerini iyileştirdi. Global için geliştirilmiş MIUI 12.5 EE, esas olarak Sıvı Depolama, Atomik Bellek, Odak Hesaplaması ve Akıllı Dengeye odaklanıyor.

Poco F3 için MIUI geliştirilmiş sürüm

Bunların dışında, yeni sürümün değişiklik günlüğünde birkaç hata düzeltmesinden de bahsediliyor. Yüz tanıma kilidi ve parmak iziyle kilit açmanın aynı anda kullanılmasının bazı durumlarda çökmelere yol açması, arama sonlandırıldıktan sonra kilit ekranı bildirimlerinin kaybolması ve daha temiz animasyonların düzgün görüntülenememesi sorunları düzeltildi.

DEĞİŞİM GÜNLÜĞÜ:

[MIUI12.5 Geliştirilmiş Sürüm "Enhanced Edition"]

Hızlı performans: Yüklü işlemler için daha fazla dayanıklılık

Odaklanmış algoritmalar: Yeni algoritmalarımız, sistem kaynaklarını belirli sahnelere göre dinamik olarak tahsis ederek tüm modellerde sorunsuz bir deneyim sağlar.

Atomize bellek: Ultra-ince bellek yönetim mekanizması, RAM kullanımını daha verimli hale getirecektir.

Sıvı depolama: Yeni hassas depolama mekanizmaları, zaman geçtikçe sisteminizi canlı ve duyarlı tutar.

[Kilit ekranı]

Düzeltme: Yüz ile kilit açma ve Parmak İzi ile kilit açmanın aynı anda kullanılması bazı durumlarda çökmelere neden olan sorun düzeltildi.

Düzeltme: Bitirilen bir aramadan sonra kilit ekranı bildirimlerinin kaybolması problemi düzeltildi.

[Durum çubuğu ve Bildirim gölgesi]

Düzeltme: Daha temiz animasyonların düzgün görüntülenmemesi sorunu düzeltildi.

Geliştirilmiş sürüm hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak:Teknolojioku