Twitter kullanıcıları dikkat! Twitter'a yeni özellik geliyor

Daha önce Instagram hikayelerde karşımıza çıkan "yakın arkadaşlar" özelliği, şimdi de Twitter'ın gündeminde.

Twitter, tweet'lerinizi yalnızca belli bir grup kişiye göstermenizi sağlayan Flock isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

Bu özellik sayesinde, 150 kişilik yakın arkadaşlar grubu oluşturabilecek ve tweet'lerinizin yalnızca bu grup tarafından görülmesini sağlayabileceksiniz.

Flock, tıpkı Instagram'daki yakın arkadaşlar özelliği gibi takipçi kitlenizden gizli içerikler paylaşmanızı sağlıyor. Bu paylaşımlarınız, yalnızca oluşturduğunuz "yakın arkadaşlar" tarafından görülebiliyor.

YEŞİL ETİKETLE İŞARETLENECEK

Eğer biri sizi Flock'a eklediyse, takip ettiğiniz kişinin tweet'inin altında yeşil bir etiket yer alacak.

Bu etikette, "Yazarın sizi Flock'una eklemesi nedeniyle bu tweet'i görüyorsunuz." diye bir uyarı yer alacak.

Eğer paylaşmak üzere olduğunuz tweet'i yalnızca Flock'taki arkadaşlarınıza göndermek istiyorsanız, tweet'in üst kısmındaki hedef kitle seçimi düğmesi üzerinden Flock'u seçmeniz yeterli olacak.

Twitter sözcüsü Tatiana Britt, yeni paylaşım özellikleri üzerine çalıştıklarını doğrularken, Flock isimli yakın arkadaşlar özelliğinin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.