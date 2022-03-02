TOGG'un sedan modelinin özellikleri belli oldu!
Yerli otomobil TOGG'un çıkış tarihi yaklaştıkça alıcıların heyacanıda artıyor. TOGG sedan modelinin özellikleri de duyuruldu. İşte detaylar..
Türkiye yarım kalan hikayesini tamamlamak istiyordu. Otomotiv sektöründe yerli ve milli araç üretmek için kolları sıvamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı döneminde yerli otomotiv için hayalini dile getirdi ve 'Elini taşın altına koyabilecek isimler arıyoruz.' demişti.
Önce güzelce lansmanı yapıldı. Ardından Gemlik’te fabrikanın temelleri atıldı. Üretim bandı adım adım kuruluyor. Seri üretim için de geri sayım devam ediyor.
Dünyanın da tercih edeceği bir araç için ihtiyaçlar doğru tercih edilmeliydi. O yüzden otomotiv üreticilerinin merkezine üs kurulma kararı alımıştı. Bu üslerden en dikkat çekici olanı ise Almanya olmuştu.
Türkiye, birçok elektrikli araç modeli satışında ivme kazanacak
Teknik Elemanlar Derneği İstanbul İl Başkanı Abdullah Karadağ, son zamanlarda farklı üreticilerin sektöre girmesiyle birlikte, Türkiye’de birçok yeni elektrikli araç modelinin satışa başlaması ve yakında devreye girecek TOGG otomobilinin de etkisiyle elektrikli araçlarda yaygınlaşmanın ivme kazanacağını dile getirerek, '5 ile 10 yıl arasında bir yaygınlaşma beklentisi gerçekçi olacaktır.' demişti.
İşte TOGG sedan modelinin teknik özellikleri:
0'dan 100 kilometre hıza 4,2 saniyede ulaşabilme
Hızlı şarj özelliği, (30 dakikalık şarj ile yüzde 80 doluluk)
400 beygir motor gücü
500 kilometre menzil
5G ve 4G internet bağlantısı
8 yıl pil garantisi
Kredi teşviği
Üretimi nerede yapılıyor?
2020'de Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan TSK arazisinde inşa edilmeye başlanan fabrika, 2021'de açıldı. Araç 2022 yılının sonunda seri üretime geçecek. Aracın yerli parça sayısı yüzde 51'dir.
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