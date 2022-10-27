Telefon turizmine fren: 1 Kasım'da kurallar değişiyor, son 4 gün kaldı
Artan fiyatlardan cep telefonları da nasibini aldı. Özellikle son yıllarda cep telefonu fiyatları aldı başını gitti. Öyle ki sıfır bir cep telefonuyla arabasını takas yapan bile var. Durum böyle olunca yurt dışından getirilen telefon sayısı artarken, kayıt dışı ülkeye sokulan telefonlar endişe yarattı. Yetkililer telefon turizminde frene basmak için harekete geçti. Yeni düzenleme ile 1 Kasım'dan itibaren kurallar değişiyor, yurt dışından getirilecek telefona 'kota' getiriliyor.
En ucuz cep telefonunu almak için yurt dışına gidenleri üzecek bir haber geldi. 1 Kasım'dan sonra kurallar değişiyor. Yürürlüğe girecek yeni telefon düzenlemesiyle yurt dışına giden yolcular 3 yıl içinde sadece 1 adet telefon getirebilecek. İşte yeni düzenlemenin tüm detayları...
3 YIL İÇERİSİNDE SADECE 1 TELEFON GETİRİLEBİLECEK
1 Kasım'dan itibaren devreye girecek yeni uygulama ile birlikte yurt dışına giden bir yolcu 3 yıl içerisinde yalnız bir tane cep telefonu getirebilecek.
E-DEVLET ÜZERİNDEN KAYIT
Kişi cihazı getirdikten sonra e-Devlet üzerinden kayıt yaptırıyor. Sadece kendi kimlik numarası ve pasaportu üzerinden kullanabiliyor. Bir başkası kesinlikle kullanamıyor.
HAVAALANINDA MUHAFAZA EDİLECEK
Eğer 3 yıl içerisinde birden fazla telefon Türkiye'ye getirmişse havaalanında, gümrük ambarında o telefon muhafaza altına alınıyor.
3 AY İÇİNDE TEKRAR YURT DIŞINA ÇIKARSA...
Telefon sahibi 3 ay içerisinde tekrar yurt dışına çıktığında telefonunu o makbuzla birlikte yurt dışına geri götürebilecek.
"BTK İLE PROTOKOL YAPILDI"
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Bekir Can Uslu, yurt dışından üç yılda bir cep telefonu getirme hakkı bulunduğunu belirterek, 1 Kasım'dan itibaren yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının bu muafiyet kapsamında olup olmadığının kontrolü için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile protokol imzaladıklarını bildirdi.
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