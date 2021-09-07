Samsung ve Apple'a derbe üstüne darbe'

Dünyanın en büyük şirketlerinden ikisi olan Samsung ve Apple 20021'i iyi geçirmiyor! Sebebi ise...

Bitmek bilmeyen korona virüs salgını, dünyanın her bir köşesini ve dünya üzerindeki bütün şirketleri etkilemeye devam ediyor. Korona virüsten olumlu etkileyen sektör sayısı bir elin parmaklarını geçmezken, pandeminin kötü vurduğu sektörler ise ezici çoğunluğu oluşturuyor. Bu sektörlerden biri ise çip kriziyle boğuşan akıllı telefon piyasası.

İnsanların eve kapandığı ve daha fazla oyun konsolu, akıllı tv gibi cihazlar talep ettiği bu dönemde, çip üreticilerinin hazırlıksız yakalanmış olması nedeniyle akıllı telefon üreticileri büyük zorluklarla karşı karşıya. Mesela bu sektörün en önemli iki figürü olan Samsung ve Apple üretimlerini geçtiğimiz yıla göre önemli oranlarda azaltmak zorunda kaldı.

Samsung ve Apple'a bir darbe daha

Gelen haberlere göre 2021 yılının ilk çeyreğinde toplam 307 milyon adet akıllı telefon üreten Samsung, geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu %11 oranında daha fazla sayıda telefon üretmiştir. Bunun en önemli nedeni ise, Covid-19 salgınının Samsung'un en önemli pazarlarından ikisi olan Hindistan ve Vietnam'ı fena sarsması.

Apple'da ise üretimin azalmasının iki sebebi var. Birincisi tabi ki bildiğiniz üzere Covid-19, ikincisi ise iPhone 12'den iPhone 13'e geçmeye hazırlanan Amerikalı şirketin bilerek artık müstakbel eski telefon modelinin üretimini azaltması.

Buna göre Apple, geçtiğimiz çeyreğe göre %22'lik büyük bir üretim düşüşü içerisinde. Apple için diğer bir sıkıntı ise, birçok iPhone parçasının üretildiği Malezya'da Covid-19 vakalarının hızla yükselişe geçmesi. Eğer bu durum bir şekilde çözümlenmezse, iPhone 13 üretiminin yılın ikinci yarısında sıkıntıya girmesi işten bile değil.

Kaynak:teknolojioku