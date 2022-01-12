PUBG artık ücretsiz oldu!

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan ve kısa bir süre sonra milyonlarca oyuncuya ulaşan popüler battle royale oyunu PUBG, daha sonra PlayStation, Xbox ve akıllı telefonlar için de yayınlanmıştı.

Yıllar içinde battle royale türünde birçok oyunun piyasaya sürülmesi, PUBG'nin popülerliğini azalttı.

Oyunun yapımcısı Krafton, PUBG'yi tamamen ücretsiz bir oyun haline getirmek için bir süredir çalışıyordu.

PUBG, TAMAMEN ÜCRETSİZ OLDU

Daha önce sizlerle paylaştığımız haberimizde, PUBG: Battlegrounds’ın yeni yılda tamamen ücretsiz olarak oynanabilir olacağından bahsetmiştik.

Beklenen gün geldi ve PUBG, Steam üzerinden tamamen ücretsiz olarak hizmete sunuldu.

Oyun ücretsiz olduktan sonra, kullanıcılar 12,99 dolar ödeyerek ‘BATTLEGROUNDS Plus’ paketini satın alabilecek.

Bu pakette dereceli oyun modu, kariyer ve madalya sekmeleri, özel maç modu ve üyelere özel kozmetik eşyalar yer alacak.

Ancak oyunu 12 Ocak 2022 tarihinden önce satın alan kullanıcılara, bu paket ücretsiz olarak sunulacak. Böylece oyunu daha önce para verip satın alanlar, avantajlı durumuna geçecek.

PUBG, 2019 yılında yine ücretsiz olmak istemiş, ama oyuncuların ücretsiz PUBG etkinliğinde verdiği reaksiyonlar yeterli bulunmayınca bu karardan vazgeçilmişti. En son haberler