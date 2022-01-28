Metaverse nedir? Metaverse ile neler yapılır?

Metaverse genişledikçe, bize birlikte yaşanılabilen hiper gerçek bir alternatif dünya sunacak. Fortnite, Minecraft ve Roblox gibi çevrimiçi oyun evrenlerinde zaten metaverse izleri bulunuyor. Bu kitleleri peşinden sürükleyen oyun şirketleri ise, metaverse evriminin bir parçası olma hırsı ve çabasına yeterince sahiptir.

Metaverse Nedir?

Kullanıcıların dijital ve gerçekliği artırılmış sanal bir evrende hareket edebileceği, teknolojinin ise birçok öğesinin sınırlarını zorlayacağı bir platformdur. Metaverse sağlayıcılar, kullanıcılarının konserler, konferanslar ve iş toplantıları gibi sanal dünya gezileri veya arkadaşlarıyla çalışmasını, oyun oynamasını ve hep bağlantıda kalacağını öngörüyorlar. Risk sermaye şirketi Epyllion Industries’in yönetici ortağı Matthew Ball, Şubat 2021’de web sitesinde yazdığı bir makalede, “Şu anda bir sonraki internetin zirve noktasındayız.” dedi.

Metaverse Hayatımıza Ne Zaman Girer?

Yeni adıyla Meta eski adıyla Facebook olan şirketin kurucu CEO’su Mark Zuckerberg, Metaverse temel özelliklerinin yaygınlaşmasının beş ila on yıl sürebileceğini tahmin ettiklerini söylüyor. Ancak Metaverse bazı yönleriyle şu anda bile aktif olarak kullanılabiliyor. Herkes tarafından erişilebilir olmasa da ultra yüksek geniş bant hızları, sanal gerçeklik başlıkları (VR) ve sürekli açık çevrimiçi dünyalar halihazırda çalışır durumdadır.