Temelde Google Pixel 4a olan NitroPhone isimli bir akıllı telefon tanıtıldı. Cihaz bazı yeni yazılımlarla en güvenilir Android akıllı telefonu oldu

Dünyanın en güvenli Android akıllı telefonu NitroPhone tanıtıldı. Cihaz, Pixel 4a tabanlı ve GrapheneOS işletim sistemi sayesinde tam gizlilik ve veri koruması sağlıyor. Siber güvenlik alanında uzmanları tarafından geliştirildiği bildiriliyor.

NitroPhone casus yazılımlara ve güvenlik açıklarına karşı koruma sağlıyor. GrapheneOS yüksek gizlilik gereksinimleri sağlıyor ve Titan M güvenlik çipi cihazı ve verileri karmaşık fiziksel saldırılara karşı koruyor. Cihaz ayrıca her bağlantı için MAC rastgeleleştirme kullanıyor ve bu da Wi-Fi tarayıcılarının izlemesini önlüyor.

NitroPhone dünyanın en güvenli telefonu!



Ekran: 5.81 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 730 G

Bellek: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 12.2 Megapiksel çift piksel teknolojisi

Ön Kamera: 8 MP

Pil: 3.140 mAh (18W hızlı şarj)

Yazılım: Android GrapheneOS

Pixel 4a'ya benzer şekilde, NitroPhone 2340 x 1080 piksel çözünürlüğe ve ön kamera için bir çentik ile 5.81 inç ekrana sahip. Cihazın içinde sekiz çekirdekli Snapdragon 730G işlemci, 6GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Cihaz Titan M güvenlik çipi ile birlikte geliyor.

Varsayılan olarak, NitroPhone bulut veya Google hizmetleri entegrasyonuna sahip değil. İstenirse, programlar mağazadan yüklenebiliyor, ancak özel hakları olmayan yalıtılmış uygulamalar olarak yüklenebiliyor. Çünkü IMEI'ye, cihazın seri numaralarına ve SIM kartların yanı sıra abone kimliğine ve MAC adresine erişmemeleri gerekiyor. Bu nedenle bazı uygulamaların doğru çalışmayabileceği unutulmamalıdır.

NitroPhone kimler için kullanılabilir?

NitroPhone virüsten koruma sağladığı gibi açık kaynak arka kapı doğrulaması da sağlıyor. Ayrıca uzaktan doğrulama, donanım kimlik doğrulaması ve yazılım bütünlüğüne sahip. Akıllı telefon ayrıca belirli bir süre hareketsiz kaldıktan sonra otomatik kapatma işlevinin yanı sıra PIN şifrelemesi ve parmak izi sensörü güvenliği devreye giriyor.

Hassas veriler ve iletişim için güvenli bir akıllı telefona ihtiyaç duyan profesyoneller. Gizlilik dostu bir akıllı telefon kullanmak isteyenler (Google olmadan, Apple olmadan). Çalışanlarına güvenli bir akıllı telefon sağlamak isteyen şirketler. Kendilerini ve bağlantılarını korumaları gereken gazeteciler, aktivistler ve STK'lar.

NitroPhone 749 dolar fiyatı ile sahiplerini bekliyor.

Kanak:Teknolojioku