30 Bin TOGG'a alım garantisi verildi

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un kullanımı yaygınlaştırılıyor.

Bu kapsamda kamu kurumlarına Togg alımı yapılacak.

2035 yılına kadar 30 bin araç, kamu kurumlarının hizmetinde olacak.

Togg kamu kurumlarının hizmetinde olacak

Togg'un alım sürecini ise Devlet Malzeme Ofisi'nin üstleneceği öğrenildi.

Ayrıca kamu alım garantisinde takvim de netleşti.

İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak.

"Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım garantisini hayata geçiriyoruz"

Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin, "Ülkemizin vizyon projesi Togg'a yönelik kamu alım garantisini de hayata geçiriyoruz. Kamuda bu araçların kullanımı ile DMO ile burayı ilişkilendirdik ve bir alım garantisi yaptık. Togg'u valilere kadar yollayarak Türkiye sathında görünmesini sağlamış olacağız." dedi.