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“Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 50 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), yeni yıl yaklaşırken, yetenekleri elde tutmanın giderek zorlaştığı çalışma hayatında değişen çalışan beklentilerinin ve yan hak trendlerinin gündemini tuttu.

Moderatörlüğünü Sodexo Avantaj CHRO’su ve PERYÖN Denetim Kurulu Üyesi Feride Düzduran Gündüz’ün üstlendiği webinarda konuşmacı olarak Mehmet Koçak Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı Mustafa Baştaş ve PwC Türkiye Şirket Ortağı Ülker Day yer aldı.

PwC Türkiye Şirket Ortağı Ülker Day, konuşmasında dünyada ve ülkemizde değişen çalışan beklentileri ve yan hak trendlerine ilişkin araştırma verileri üzerinde durdu.

Day, önümüzdeki dönem çalışan beklentilerinde birkaç gündem dikkati çektiğini belirterek, "Bunlardan biri elbette artan yaşam maliyetlerinin yönetilebilmesi. Amaç, eşitlik, çeşitlilik, esneklik gibi diğer değerlerin de yan hak gibi olmazsa olmazlar arasına girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde de insan kaynakları profesyonellerinin projeleri arasında işin amacına, sosyal sürdürülebilirliğe ve esnekliğe yönelik daha fazla yan hak çalışması yer aldığını biliyoruz" dedi.

‘2030’DA İŞGÜCÜNÜN YAKLAŞIK %30-35’İ Z JENERASYONU OLACAK’

Araştırmaların 2025-2027 yılları arasında bugünkü iş gücünün yaklaşık yüzde 75’i Y jenerasyonu olacağını gösterdiğini ifade eden Day, "2030 yılına geldiğimizde ise bugünkü işgücünün yaklaşık %30-%35’i Z jenerasyonu olacak. Dolayısıyla bu jenerasyonların beklentilerini karşılayabilmek için şimdiden gerekli uygulamaları hayata geçirebilmek önemli olarak görülüyor. Araştırmalarımızda Z kuşağı için ücrete ek olarak onları gelişime yönlendiren, anlam buldukları işlerin öncelikli olduğunu görüyoruz. Ücret onlar için de çok önemli; ayrıca ödüllendirmelerin adaletli yapılabilmesi, anlamlı işler üretebilmek, esnek çalışma imkanları öncelikleri arasında. Yine araştırmalar ödüllendirmelerin ve ücretlendirmenin adil yapılmadığını düşünen çalışanların bağlılıklarının azaldığını ortaya koyuyor" diye konuştu.

‘ÇALIŞANA GÖRE ÖZELLEŞEN YAN HAKLAR ÖNE ÇIKACAK’

İlerleyen dönemde kişinin ihtiyacına göre değişen yan haklar hayatımıza daha fazla gireceğini belirten Day, "Çünkü çalışanlara göre değişen ihtiyaçlar ve işverenin yanlarında olduğunu hissetmek istedikleri özel dönemler var. Örneğin, işten ayrılmalarda, boşanma gibi zorlu dönemlerde şirketlerin hukuki olarak çalışanlarını desteklediği çeşitli yan haklar görüyoruz. Çocuk sahibi olurken esnek yan haklar, menopoz desteği, yeni ebeveynlik desteği veya yaşam koçu desteği gibi uygulamalar var. Bazı kurumlarımızda örneğin anneden anneye deneyim paylaşma programları yürütülüyor" dedi. İGFA