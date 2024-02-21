Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulmuş olan eTwinning 2023-2024 projesi kapsamında İki Nisan İlkokulu öğretmenleri, İpekyolu Belediyesi tarafından toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırarak iki ayrı projeye imza attı.

Tülin İlgün ve Ezgi Kanat koordinatörlüğünde yürütülen “Atmıyorum Hayata Katıyorum” projesi ile Betül Esra Yüksel, Nazan Enteroğlu ve Emine Akkuş koordinatörlüğünde yürütülen “Eski Kıyafetlerle Oyuncak Yapmak” projelerinin tanıtımları yapılarak desteklerinden dolayı İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman’a teşekkür ziyareti gerçekleştirildi.

Birçok farklı ülkenin ortaklığında düzenlenen projelerde İpekyolu’nu İki Nisan İlkokulu öğretmenleri temsil ederken, bu projelerle öğrencilere çevre bilinci aşılanarak geleceğe ve ekonomiye yatırım yapılması hedefleniyor.

Proje koordinatörler, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşegül Kahraman’a makamında desteklerinden dolayı teşekkürlerini bildirirken, Başkan Yardımcısı Kahraman da öğretmenlerden projenin detayları hakkında bilgi alarak, emeklerinden dolayı tebrik etti.

Proje tanıtımında kentte ciddi anlamda çöp atma problemi olduğunu ifade eden Başkan Yardımcısı Kahraman, atıkların geri dönüşüme kazandırılması hususunda vatandaşlara büyük bir emek ve özveri düştüğünü ifade ederek, en güzel temizliğin kirletmemek olduğunu bildirdi.

Yeşil kuşak projesi ile hizmet veren İpekyolu Belediyesi, her gün ilçe genelinde 70 araç ve 350 personelle 5 bin noktada temizlik hizmetlerini sürdürürken, günlük 450 ton civarında çöp ve katı atık toplama işlemi gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra merkez ve en yoğun kullanılan mahallelerde de mobil atık getirme merkezlerindeki dönüşümlerle tüm canlıların ortak yaşam alanı olan doğanın ekolojik dengesinin gözetilmesi ve doğa ile uyumlu bir toplumsal yaşamın geliştirilmesi için hizmetler yürütülüyor.