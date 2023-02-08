Vanspor Teknik Direktörü Bozkurt ve ekibinden örnek davranış...

Pazartesi günü sabaha doğru 04.17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 şiddetindeki deprem ve öğlen saatlerinde meydana 7.6 şiddetindeki ikinci büyük deprem yürekleri yaktı. Kahramanmaraş merkezli deprem, Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa olmak üzere 10 şehirde büyük hasarlara yol açarken, deprem bölgesine yardımlar devam ediyor.

Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, on binlerce kişinin ise yaralandığı deprem kapsamında, ülkede seferberlik ilan edildi. Ülke genelinde başlatılan yardım kampanyaları ile toplanan yardımlar bölgeye ulaştırılıyor. Bu kapsamda Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt ve ekibi örnek bir davranış sergileyerek, deprem bölgesine 98 bin TL yardımda bulundu.

Van'da kent genelinde belediyeler ve STK'lar tarafından başlatılan yardım kampanyaları da büyük ilgi görüyor. 2011 yılında iki büyük deprem yaşayan Vanlılar, bu kez Gaziantep, Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Kayseri, Mardin, Diyarbakır ve Şanlıurfa için seferberlik ilan ederek, bölgeye ulaştırılması için yardım tırlarını yola çıkardı. Tüm ülkeyi yasa boğan depremin ardından, arama ve kurtarma çalışmaları hummalı bir şekilde yürütülürken, Van Valiliği'nin koordinesinde başlatılan yardım kampanyası ise devam ediyor.

Van Bölge Gazetesi