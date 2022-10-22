Van’ın renkli simalarından İsa Yağız (İso) vefat etti!

Van’ın her bir köşe başında boynu bükük oturan, melül mahzun duran onca güzel insan bu dünyadan göçüp giderken, Nam-ı Diğer İso da aramızdan ayrıldı.

Her geçen gün masumiyet derinliğinin yitirildiği bir ortamda iyi, doğru ve güzelden gitgide uzaklaşılırken, güzel ruhlu simalar da hayata veda ediyor.

Şehrivan Gazetesi