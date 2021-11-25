Van polisinden bilgilendirme standı

İpekyolu ilçesinde KADES Bilgilendirme Standı kurarak vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgi ve broşürü dağıtan polis ekipleri; 2021 yılı toplumsal farkındalık, duyarlılık, bilinç kazandırma, kadına karşı şiddetle mücadelede etkin rol alınması ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirmeler yapılarak daha fazla kadına ulaşılması için çalıştı.İHA