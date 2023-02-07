Van Peynirciler Çarşısı esnafından depremzedelere yardım eli

Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilde yıkımla birlikte binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan deprem tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatan Van Peynirciler Çarşısı esnafı, lavaş ekmeğinden otlu peynirine, helvadan tereyağına ve bala kadar her türlü gıda ürünlerinin yer aldığı malzemeleri depremzedelere ulaştırmak için kampanya başlattı.

Agit Kayahan isimli esnaf, topladıkları malzemeleri bir araya getirdiklerini belirterek, “Depremi bizde yaşadık. Ne kadar zorluklar içerisinde kaldık, bunu çok iyi biliyoruz. Onun için bir nebze bizim de katkımız olsun diyerek gıda yardımı başlattık” dedi.İHA