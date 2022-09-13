Van'da okul kantinleri denetlendi

2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ilçe genelindeki ilk, orta ve lise düzeyindeki okullarda bulunan kantinlere yönelik denetimlerine başlayan Tuşba Belediyesi ekipleri, kantinlerin çalıştırma ruhsatlarını kontrol etmenin yanı sıra ürünlerin ambalajlarındaki son kullanma tarihlerini incelediler. Ekipler, ayrıca kantincileri uymaları gereken kurallar hakkından da bilgilendirdiler.

Denetimleri Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirdiklerini kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Necati Yertürk, öğrencilerin sağlığının her zaman birinci öncelikleri olduğunu söyledi.

Okul kantinlerindeki denetimleri diğer denetimlere göre daha titizlikle yaptıklarını kaydeden Başkan Yardımcısı Yertürk, “Başkanımız Salih Akman’ın direktifleriyle kantin denetimlerini daha titiz bir şekilde yürütmekteyiz. Velilerimizin içleri rahat olsun. Belediye olarak her alanda denetim ve kontrollerimizi sıkı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz” ifadelerini kullandı.