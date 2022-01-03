Van Cumhuriyet Başsavcısı Yavuzer'i ziyaret etti
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer'i ziyaret etti.
Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, beraberindeki başsavcı vekilleri Lütfü Boyalı ve Hikmet Salman ile SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer’i ve hastane yöneticilerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, “Doktorlarımız başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımız bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın sağlığı için canla başla çalışmaktadır.
Tüm sağlık camiamızı bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Bu zorlu pandemi sürecini devlet ve millet olarak hep beraber atlatacağız inşallah” ifadelerini kullandı.
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Kamil Yavuzer ise ziyaretten dolayı memnun kaldıklarını ifade etti.İHA
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