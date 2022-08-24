Vali Yardımcısı Canpolat ve kaymakamlar Van'a veda ediyor

Resmi Gazete'de 12 Ağustos'ta yayınlanan atama kararnamesi ile 422 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirilirken, bu kapsamda Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve bazı ilçelerin kaymakamlarının görev yerleri değiştirilmişti.

Yapılan atamayla Van'da 1 Vali Yardımcısı ve 6 ilçenin ise kaymakamı değişti. Bu kapsamda Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ile Edremit, Muradiye, Bahçesaray, Başkale, Çatak ve Gevaş kaymakamları veda ziyaretlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 422 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi.

Yayınlanan atama kararnamesi ile Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Erzincan Refahiye Kaymakamlığı'na, Van Edremit Kaymakamı Muhammed Fuat Türkman, Konya Çumra Kaymakamlığı'na, Van Muradiye Kaymakamı Erkan Savar, Malatya Battalgazi Kaymakamlığı'na, Van Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Elazığ Baskil Kaymakamlığı'na, Başkale Kaymakamı Asım Solak, Diyarbakır Sur Kaymakamlığı'na, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, Denizli Honaz Kaymakamlığı'na, Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut ise Erzincan Üzümlü Kaymakamlığı'na atanmıştı.

Erzincan Refahiye Kaymakamlığı'na atanan, Van Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, Elazığ Baskil Kaymakamlığı'na atanan Van Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ve Konya Çumra Kaymakamlığı'na atanan Van Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve diğer kurum amirlerini tek tek ziyaret ederek, vedalaşmaya devam ediyor.

Mülki idare atama kararnamesi ile Diyarbakır Sur ilçesine atanan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, veda ziyaretleri kapsamında Başkale Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi'ni (ADEM), Başkale Ziraat Odası'nı, ilçe sağlık müdürlüğünü ve diğer kurumları tek tek ziyaret ederek vedalaştı. Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar ise, ilçede veda ziyaretlerini devam ettiriyor.

Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Ulubeyli Jandarma Karakolu'na veda ziyaretinde bulundu. Erzincan'ın Üzümlü ilçesi Kaymakamlığına atanan Çatak Kaymakamı Mehmet Erdem Akbulut için veda programı düzenlenirken, Kaymakam Akbulut, daha sonra ilçedeki kurumlara veda ziyaretinde bulundu.

Gevaş Kaymakamı Hamit Genç ise, veda ziyaretlerini sürdürüyor. Van'a yeni atanan Vali Yardımcıları ve kaymakamların önümüzdeki günlerde göreve başlaması bekleniyor.

Van Bölge Gazetesi