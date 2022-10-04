Umuda Pedal, Vanlı çocuklar için pedal çevirmeye hazırlanıyor

2018 sürüşleriyle TEGV’in İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı ve Batman; 2019 sürüşleriyle de Mardin Savur ve İzmir Eşrefpaşa Öğrenim Birimlerinin atölyeleri için kaynak oluşturan Umuda Pedal Bisikletçileri, pedallarını bu kez Vanlı çocuklar için çevirmeye hazırlanıyorlar.

Çeşitli meslek gruplarından oluşan 21 gönüllü bisikletçi, 7 - 8 Ekim tarihlerinde Van Gölü çevresinde 200 kilometre pedal çevirecek. Bisikletçiler turlarına 28 Ekim’de açılışı planlanan Nirun Şahingiray Eğitim Parkı şantiyesinden başlayacak ve yaklaşık 90 kilometrelik sürüşün ardından Muradiye’ye varacaklar. TEGV’in Muradiye Öğrenim Birimini ziyaret ederek çocuk ve gönüllülerle buluşacaklar. Ertesi gün Erciş’e 50 kilometre daha bisiklet sürecek, TEGV Erciş Öğrenim Birimindeki çocuk ve gönüllülerle buluşacaklar. Bir sonraki durakları ise çalışmalarını Tatvan’da sürdüren TEGV Ateşböceği olacak.

Umuda Pedal’ın 4 sürücüden oluşan kadın takımı, geçtiğimiz hafta sonu Formula1 pistinde koşulan ve aralıksız 24 saat süren İstanbul24 Boostrace’de yarışmış ve kategorilerinde 3. sırayı alarak kürsüye çıkma başarısını göstermişti.

TEGV ile yolları 2018 yılında kesişen Umuda Pedal, TEGV adına ilk kez 2018 yılında Göteburg-Hamburg arasında 800 kilometre sürüş yapmış ve İstanbul Ferit Aysan Eğitim Parkı ile Batman Öğrenim Biriminin atölyesinin kurulumu için bağış toplamıştı. Ekip TEGV için 2. etkinliğini 2019 yılında Milano-Münih rotasında sürüş yaparak İzmir Eşrefpaşa ve Mardin Savur Öğrenim Birimlerinin atölyelerinin kurulumlarını sağlamışlardı.

Aynı yıl Mardin-Şanlıurfa arasını da bisikletleriyle kat etmiş, Şanlıurfa TEGV Öğrenim Birimi adına da etkinliklerde bulunmuşlardı.

Araya giren pandemi nedeniyle toplu sürüşlere ara vermiş olan Umuda Pedal Bisiklet ekibi, yeniden bir araya gelerek, bu kez Van’da pedal çevirecekler.