Türk Eğitim-Sen’den Rektör Şevli’ye ziyaret

Sendikanın Van YYÜ’deki faaliyetlerine dair görüş ve önerilerin paylaşıldığı görüşmede Rektör Şevli, "Türk Eğitim-Sen temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğumu belirtir, nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim.

İşverenin ve çalışanın sorunlarının çözümünü hızlandırmasına, tarafların en makul noktada buluşulmasına sağladıkları katkıdan dolayı sendikaların toplum ve kurumlar için oldukça önemli olduğunu düşünmekteyim. Biz de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak, üniversite temsilcilerimiz aracılığıyla sendikaların görüş ve önerilerini dikkate alarak bu toplumsal hizmetin güçlenmesine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. Türk Eğitim-Sen yetkilileri ise Rektör Şevli’ye samimi karşılamalarından ötürü teşekkür ettiler. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile son buldu.

Vanbölgegazetesi