Naif Balandı, Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi

Kongre seçim sonuçlarına göre; İrfan Kabaloğlu geçerli oyların yaklaşık yüzde doksanını alarak TES-İŞ Genel Başkanlığına seçilirken, Vanlı bir isminde Genel Başkan Yardımcılığı’na seçilmesi Van Kamuoyunda büyük bir sevinçle karşılandı.

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Van Şubesi Başkanı Naif Balandı; Yaklaşık 35 Yıldır sendikacılık yaptığını belirterek; “1986 yılından bu yana büyük bir onurla yürüttüğüm TES İŞ Van Şube Başkanlığı görevine delegelerimiz teveccühüyle seçiliyoruz. Görevde bulunduğumuz günden bu yana her zaman çalışanlarımızın, üyelerimizin hak ve menfaatlerini koruduk. Korumaya da devam edeceğiz. Yaklaşık 35 yıldır sendikacılık yapıyorum.

Çalışanların haklarını korumak anlamında bu zamana kadar hiçbir şekilde geri adım atmadım. Her zaman çalışanlarımızın haklarını korudum, kolladım. Bundan sonra da böyle devam edecek. 3-4 Kasım tarihlerinde Ankara’da yapılan kongremizde de, Genel Başkanımızın ve bana güvenenlerin teveccühüyle, Genel Başkan Yardımcılığı’na seçildik. Bizlere bu görevi layık gören herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri üyelerimize karşı mahcup etmesin inşallah” diyen TES-İŞ ARGE ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Naif Balandı, Van Kamuoyu tarafından gördüğü ilgiden dolayı memnuiyet duyduğunu ifade etti.

TES-İŞ Yönetimi ise şu şekilde oluştu:

TES-İŞ Genel Merkez Yönetim Kurulu seçim sonuçlarına göre; İrfan Kabaloğlu Genel Başkanlığa, Hüseyin Ozil Toplu İş Sözleşmelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Naif Balandı ARGE ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Dural Karakoç Hukuk, STK’dan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Adem Aşıkutlu Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Eşref Erden Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Fatih Tülek Sosyal İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına, Osman Güngör Eğitimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına seçildi.

Havadis