Müdür İnanç, yeni görevini devraldı

2015 Yılında Sakarya KYK İl Müdürü olarak göreve başlayıp, 2019 yılında Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü olan Özsoy, 09 Mayıs 2022 tarihi itibariyle görevini, 2014 tarihinden beri, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan Nevzat İnanç’a teslim etti. Görevi devralan İnanç, Şube Müdürleri ile tanışma ve istişare toplantısı sonrası İl Müdürlüğünde bulunan birimleri gezerek personeller ile selamlaştı.

Görevi Arif Özsoy’dan alan Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, “8 yıldır Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nde güzel bir görev sürecim oldu. Doğup, büyüdüğüm bu şehirden ayrılmanın burukluğunu elbette yaşıyorum. Ancak bu burukluğu giderecek argümanım da vatanın her bir köşesinde ve her bir köşesindeki insanların çok değerli olduğudur. İşte bu gerçeğin ışığında, şimdi de Spor Şehri olan Sakarya’daki kıymetli gençlerimize borcumuzu ödeme vakti gelmiştir. Bizim gençlere olan borcumuz, Sakarya Gençliğinin de bizden beklentileri olduğu bilinci ile çıktığımız bu yolda dostlarımızın dualarına ihtiyacımızın olduğu muhakkaktır.

2014 yılında, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başladığım günkü aynı enerji ve aynı çalışma şevkine, artı bir değer katarak bu kez bizi bekleyen Sakarya’ya hizmet etme vakti. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini devralan Arif Özsoy’a görevinde başarılar diliyorum ve teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne atanan Arif Özsoy ise yaptığı açıklamasında “9 Mayıs 2022 tarihinden itibaren, yürütmüş olduğum Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevimden, Van Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görevlendirilmem nedeniyle bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Çok sevdiğim Sakarya’mızdan ayrılmamın burukluğunu hissediyorum.

Görev yaptığım süreç içerisinde bulunduğumuz makamların hizmet makamları olduğu bilinciyle kapımızı ve gönlümüzü bütün Sakaryalılara açtığımızı düşünüyorum. Bütün spor tesislerimizin kapısını her zaman sporseverlerin ve gençlerin hizmetine açık tuttuk. Gençlerimize hizmet etmek için gecemizi gündüzümüze kattık. Ortada bir başarı varsa bu ekip işidir anlayışıyla görevde bulunduğum süreçte her zaman bizlere destek olan Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Valimiz Çetin Oktay Kaldırım’a, Müdürlerimize ve diğer tüm mesai arkadaşlarımıza, hedeflerimize ulaşmamız için destek ve katkıları için çok teşekkür ediyorum. Yeni görev yerimde hayırlı hizmetlerde bulunabilmek için dualarınızı bekler, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

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