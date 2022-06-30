Memurken tuttuğu günlükleri, 83 yaşında kitaplaştırdı

VAN'ın İpekyolu ilçesinde emekli sağlık memuru Yusuf Acar (83), görev yaptığı dönemde gittiği köy ve mahallelerde tuttuğu günlüklerini kitaplaştırdı.

HABERDE İNSAN 30.06.2022, 12:28
Memurken tuttuğu günlükleri, 83 yaşında kitaplaştırdı

28 yıl önce emekli olan Acar, 35 yıllık memurluk hayatında yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü. Acar, görüştüğü kişilerin ilginç hayat hikayelerini kitabında anlattığını belirterek, "Kitabımda Hakkari bölgesinde yaşayan ve mensubu olduğum Hani Aşreti'ni de anlattım. Kitabımı tamamlamak üzereyim. Önümüzdeki ay da bastırmayı düşünüyorum" dedi.

İpekyolu'na bağlı Alipaşa Mahallesi'nde yaşayan 16 çocuk babası ve 45 torunu olan ortaokul mezunu emekli sağlık memuru Yusuf Acar,  memurluk hayatı boyunca gittiği köylerde yaşayan yaklaşık 10 bin kişi ile görüştü.

Acar, bu kişilerle yaptığı görüşmelerde edindiği bilgileri günlük olarak tuttu. Hayat hikayelerini, aşiretlerini ve soy bilgilerini günlüğüne ekleyen Acar, 1994 yılında emekli oldu. 35 yıllık memurluk hayatı boyunca edindiği bilgileri titizlikle saklayan Acar, çocuklarından da destek alarak kitabını hazırlamaya başladı. 2 yıldır tutuğu notları çocukları ile birlikte inceleyen ve onları önem sırasına göre yeniden düzenleyen Acar, hem mensubu olduğu Hani Aşireti'ni hem de görüştüğü kişileri soy bilgileri ile birlikte yaşam tarzlarını anlattı.

BİR AY SONRA BASIMI YAPILACAK

Birikimlerini ve yaşanmışlıklarını anlattığı 'Ahmedi Hani ile yolu bilenler' kitabının gelecek ayı basımının yapılacağını belirten Acar, "Çocuklarımın 3'ü mühendis, gelinim mühendis, bir çocuğum öğretmen , diğerleri de memurluk yapıyor. Ben 1962 yılında 18 yaşındayken Sağlık Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladım. 35 yıl bu görevimi sürdürdüm.

1994 yılında emekli oldum. Memurluk yaptığım dönemde köylere görevli olarak gidiyordum. Gittiğim köy ve mahallelerde hem mensubu olduğum Hani Aşireti mensubu kişilerle hem de yöre halkı ile görüşüyordum. Yaptığım bu görüşme ve sohbetlerde edindiğim bilgileri günlüğüme not ettim. 35 yıl boyunca 10 bini aşkın kişi ile görüştüm. Onlardan soy bilgilerini, ilginç hikayelerini, yaşam tarzlarını öğrendim. Suriye ve İran'da yaşayan bazı kişilerle de telefonla görüştüm. Öğrendiğim ve titizlikle not aldığım bilgilerin kaybolmaması ve gelecek nesiller tarafından bilinmesi için de kitaba dönüştürmeye karar verdim. Önümüzdeki ay kitabımın basımını yapmayı düşünüyorum" dedi. 

HAKKARİ'DEN GELENLERİN ATLARINI ÇALMAK İSTEMİŞLER

Yazdığı günlüklerde yer alan Alan Aşireti Lideri Sadun Ağa ile yaptığı görüşmenin anılarını anlatan Acar, " Ben memur olduğum dönemde görevli olarak onların köyüne gitmiştim. O zamanki isimleri Hişet ve Deşto idi. Sadun Ağa ile yaptığımız görüşmede bizim akrabaların Hakkari'den Van'a gelirken yaptıkları göçü bana anlattı.

Akrabalarımız Van'ın Hoşap köylerine gelirken önce Kanisti, sonra Ortanca köyüne yerleşiyorlar. Sadun Ağa'nın babası rahmetli Ali Ağa da Hakkari'den gelmiş. Akrabalarımız Nevala Gori bölgesindeki derede kimliği belirsiz kişiler tarafından atları alınmak isteniyor. At yüzünden kavga çıkıyor. O kavgada 3 kişi yaralanıyor. Yaralılardan biri hayatını kaybediyor" diye konuştu.

Memurluk hayatı boyunca önemli dostluklar edindiğini de anlatan Acar," Gittiğim her köyde görüştüğüm insanları not alırdım. Köylerde yaşayan büyüklerin çoğu beni tanır. O dönemde Van'ın 600 köyünden 550 köyüne görevli olarak gittim ve orada yaşayan insanların çoğunu tanırım” dedi.(DHA)

Yorumlar (0)
23
az bulutlu
Namaz Vakti 30 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22