Mehmet Arif Taşdemir Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü görevini yürüten Mehmet Arif Taşdemir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı.

HABERDE İNSAN 07.07.2022, 15:18
Mehmet Arif Taşdemir Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı

2016 yılında Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Van doğumlu Mehmet Arif Taşdemir, Erciş gençliğine 4 yıla yakın bir zaman hizmet etti. Kısa süre içinde başarılı işlere imza atan Vanlı gençlerin ağabeyi Mehmet Arif Taşdemir, bundan sonraki bürokrasi hayatına Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak yürütecek. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini devralarak göreve başlayan Taşdemir, Erciş ve Van'da tüm çabayı sarf ederek Van gençliğine 4 yıl boyunca hizmet ettiğini söyledi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atanan Taşdemir, Van'da çalışma arkadaşlarıyla kahvaltıda bir araya gelerek vedalaştı. Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy'da hizmetlerinden dolayı Taşdemir'e teşekkür etti. 2020 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının oluruyla Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak Van’da gençlerle birlikte çalışmaya başladıklarını ifade eden Taşdemir, "Gençliğe hizmet serüvenimiz 2016 yılında Erciş Gençlik Merkezi Müdürlüğü ile başladı.

4 yıla yakın bir zaman diliminde Erciş ilçemizde elimizden gelen tüm çabayı sarf ederek gençliğe 4 yıl boyunca hizmet ettik. 2020 yılında Sayın Bakanımızın takdiri ile Gençlik Hizmetleri Müdürü atandım, Van’da gençlerle birlikte çalışma şansımız oldu. 2 yıl boyunca Van gençliğine hizmet ettik. Bu süre içerisinde tüm dünyada etkisi gösteren COVİD19 sürecinde bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çalışma arkadaşlarımızla 7/24 mesai mefhumu gözetmeksizin bakanlığımızın çalışmalarını ve yerel projelerimizi yürüttük.

Aslen Erzurumlu bir Van’lıyım! Van’da doğdum Van’da 'hayata gözlerimizi' açtık. Van hep benim için özel bir memleket oldu ve öylede kalacak. Şimdi Van’a hizmet süremiz doldu. Ülkemizin bir başka güzide şehri 'Sultan Muhammed Alparslan’ın bizlere armağanı olan' Malazgirt ilçemizin bağlı olduğu Muş ilimize hizmet etmek için yeni bir yola koyulduk. Muş ilimizdeki gençlerimize hizmet edebilmek, gençlik ve spor çalışmalarında Muş ilimiz için elimizden gelenin en iyisini ortaya koymak üzere bu yola koyulduk.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde beraber çalışma fırsatı bulduğum tüm mesai arkadaşlarıma, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesinin tüm fertlerinden bilmeden, istemeden kırmış olduğumuz tüm arkadaşlarımızdan helallik diliyor, gençlik çalışmalarında bizlerle birlikte yol yürüyen tüm gönüllü gençlerimize teşekkür ederim. Rabbimden gençliğe hizmet etmek için çıktığımız bu yolda bizi, bize güvenenlere karşı mahcup etmemesini temenni ederek, şahsıma bu görevi tevdi eden Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şükranlarımı arz ediyor, tüm dostlardan dua beklerim" ifadelerini kullandı.

Mehmet Arif Taşdemir Kimdir?

1984 yılında Van’da doğdu, İlk ve ortaokulu Erciş’te Liseyi ise Manisa Akhisar Özel Yüksel Lisesinde tamamladı, Atatürk Üniversitesi İktisat Fakültesi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde mezun oldu, Ahmet Yesevi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde Yüksek Lisans yaptı, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri ve Egzersiz 3. Sınıfta  eğitimine devam etmektedir. 2007- 2015 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığında çeşitli kademelerde çalıştı ve kısa bir süre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda İmam Hatip Lisesi  Meslek Dersleri Öğretmenliği yaptı  2016- 2020 arasında Erciş Gençlik Merkezinde Müdür olarak görev yaptı, 2020 yılında Van Gençlik Hizmetleri Müdürü olarak atandı, Van ve İlçelerinde  birçok sivil toplum kuruluşunun kurulmasına öncülük etti, yönetimini  ve başkanlığını yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından 29 Haziran 2022 tarihinde Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı, evli ve bir çocuk babasıdır.

Hakimiyetgazetesi

Yorumlar (1)
Vanlı 2 saat önce
Bu adamın sporla ne alakası var.
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