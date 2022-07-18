Kurban Bayramı tatili sonrası PTT önünde uzun kuyruk oluştu

Van’da çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

HABERDE İNSAN 18.07.2022, 15:33
Kurban Bayramı tatili sonrası PTT önünde uzun kuyruk oluştu

Van’da PTT Merkez Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruk oluşturdu. Sabahın erken saatlerinden itibaren PTT önünde kuyruğa giren vatandaşlar, özellikle havanın sıcak oluşundan dert yakındı. Aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlardan kimisi dükkanların saçakları altında gölgede beklerken kimisi ise, çevredeki dükkanlara sığındı.

Yaşanan yoğunlukla ilgili açıklamada bulunan Van PTT Başmüdürü Sacid Bostancıoğlu, Kurban Bayramı tatili sonrası yoğunluğu önleme adına 13,14 Temmuz’da PTT müdürlüklerinin açık tutularak tam gün mesai yapıldığını ifade ederek, “Ancak, buna rağmen 15 Temmuz resmi tatil ve hafta sonu tatili nedeniyle özellikle sosyal ödemelerden ötürü bir yoğunluk yaşanmaktadır.

Genel olarak sosyal ödemelerin yoğun olarak ödendiği ayın belirli dönemlerinde yoğunluğumuz olmaktadır. Bayram sonrası merkezlerimizde yaşanan yoğunluk dikkate alınarak nispeten daha az yoğunluğu bulunan yerlerden personel kaydırmak suretiyle bu yoğunluğun önüne geçmeye çalışmaktayız. Ancak, diğer merkezlerimizin de personel sıkıntısı nedeniyle bu uygulamayı kısıtlı olarak yapabilmekteyiz.

Ayrıca, genel olarak personelin izin dönemleri yaz aylarına denk geldiğinden bu aylarda diğer aylara oranla daha da sıkıntı yaşamakta olduğumuz dikkate alınarak vatandaşlarımızın bu sıkıntılardan daha az etkilenmeleri adına ek tedbirler almaya çalışmaktayız” dedi.İHA

Yorumlar (0)
29
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 18 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22