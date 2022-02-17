Kaymakamın eşinden engellilere malzeme desteği
Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun eşi Gülay Mehmetbeyoğlu, bakım ve rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrencilere malzeme yardımında bulundu.
Erciş Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Mehmetbeyoğlu, yakından ilgilendiği öğrencilerin el sanatları atölyesindeki çalışmalarına eşlik etti. Gülay Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bakım ve rehabilitasyon merkezinde eğitimlerin yanı sıra engellilerin el becerilerini geliştirmesine yönelik çalışmaların da yürütüldüğünü söyledi.
Kurumda bu tarz etkinliklerin yapılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Mehmetbeyoğlu, "Daha önceki ziyaretimizde arkadaşlarımızın malzeme konusunda talepleri olmuştu. Biz de onların isteklerini yerine getirdik ve şu an onlarla beraber yaptıkları süs eşyalarını değerlendiriyoruz, inceliyoruz. Zaman zaman bizler de kendilerine eşlik etmeye çalışıyoruz. Onların o anki mutlulukları, kendilerine olan özgüvenleri ve gözlerindeki parıltıları gördüğümüzde gerçekten çok mutlu oluyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi hepimiz bir engelli adayıyız ve bunu unutmamak gerekiyor" dedi.
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