İnanç: Çok iyi işler yapmaya çalıştık

Van'daki yerel ve yaygın medya mensupları ile bir araya gelen Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Van'da 8 yıllık süre zarfında 'her şeyin en iyisini yaptık' düşüncesinde olmadıklarını, ancak ellerinden geldiğinde güzel çalışmalara imza atmaya çaba gösterdiklerini belirtti. Kurum binasında gazetecilerle slayt sunum eşliğinde çalışmaları aktaran Müdür İnanç, "Her şeyin en iyisini yaptık demiyorum. Ama bir iddiada bulunuyorum ve bu konuda vicdanen rahatım.

Ben Nevzat İnanç olarak, bu görevin hakkını vermek adına, bu memlekete sunmam gereken hizmetin bana yüklediği sorumluluk adına, elimden geleni maksimum gayretle yapmaya çalıştım. Kurumsal imkânlar doğrultusunda bunu yapmaya çalıştık. Vanlı, yabancı ayrımına çok sıcak birisine bakan birisi değilim.

Memleketimize hak ettiği hizmeti veren, bu memleketin gençliğine, sporuna ve yurt hizmetlerine en iyi hizmeti verecek adam, bizim başımızın tacı olmalıdır. Kim olursa olsun, herkes için geçerlidir. Memleketimizde en iyi hizmeti verecek olan bir memleket evladı var ise, tabii ki gönül ister ki öncelikli olarak bu memleketin evladın burada hizmet üretsin. Çünkü bu memleketi, bu yöreyi, bu yörenin insanını daha iyi bilir" şeklinde konuştu.

"PROFESYONEL BİR TAKIMA AYRILAN BÜTÇE ÇOK FAZLA"

Van'da profesyonel bir takımın bulunduğunu, şampiyonluk veya play-off için oynanma hedefi olduğunda maksimum 25-30 milyon TL bütçe ayrıldığını vurgulayan İnanç, kentin gençliğine çok küçük bütçelerle katkı sunulduğunda bazen birçok kesim tarafından fark edilmediğini ifade etti. İnanç, "Bugün 2. Lig'de kafaya oynayan bir takımın minimum maliyeti 25 milyon TL'dir. Alacağınız futbolculara göre 60 milyon TL'yi bulabiliyor. O sezon bir üst lige çıkmadığınız zaman yerinizde saymış oluyorsunuz ve o sezonu kaybetmiş oluyorsunuz.

Ama basit bir ferdi branşta bir çocuğun yıllık maliyeti 30 bin-40 bin lira değil. Ama gidip olimpiyat derecesi alıp gelebiliyor. Şehrinizi, ülkenizi dünya kamuoyuna taşıyabiliyor. Biz bunları görmezden gelerek, şehri sadece futboldan ibaret görüyoruz. Bu büyük bir haksızlıktır.

Yılda sadece 1 milyon TL okul sporlarına para harcıyoruz. Spor, yurt ve gençlik hizmetleri üçgeninde buluşan bir kurumun, yönetimsel olarak ortaya koyduğu performansı bir futbol branşı ile sınırlandırmak gerçekten emeğe saygısızlık olur" dedi.

"TESİS SAYISI 29'DAN, 56'YA ÇIKTI"

Göreve başladığı tarihten 29 olan tesis sayısının, 56'ya çıkarıldığını belirten İnanç, "Nur Tatar Spor Salonu bizden önce ihalesi yapılmış, inşaatına başlanmış ama bir muammaya dönüşmüştü. 3 tane müteahhit değişmiş, bir türlü tamamlanamayan bir tesisi, 2015 yılında göreve başladıktan 8 ay sonra tamamlayarak, dönemin başbakanı tarafından açılışını gerçekleştirdik. Bu tesisimizin başlangıcı bize ait değil ama tamamlanması bize ait bir süreç. 17 tane okul bahçemize çok amaçlı spor sahası yaptık. İpekyolu Gençlik Merkezimizi ve İlçe Müdürlüğümüzü Ezberciler İş Merkezi'nde faaliyete koyduk. Oradaki yeri malum yapıdan aldık ve gençlerimizi hizmetine sunduk. Günlük olarak bin gencimiz her gün burayı kullanıyor. Her gencimiz buraya kolaylıkla ulaşabiliyor. İl müdürlüğü hizmet binamızı yine bu süreçte tamamladık.

Erciş'te 12 Dev Adam Spor salonunu tamamladık. 14 tane genç ofis yaptık. Edremit İlçe Stadımızın tribünlerini yapıyoruz. Orası da tamamlanmak üzeredir. İpekyolu Spor Kompleksini baştan sona yeniden yaptık. Orası daha önce doğal çim sahaydı ve bir orayı sentetik çim yaptık ve takımlar daha sık kullanmaya başladı. Buranın içerisine 4 tane nizami tenis kortu yaptık. Sanayi ve Gevaş futbol sahasını yine baştan sona yeniden yaptık. Gevaş Futbol Sahası aynı zamanda yanlış istikametlere yapılmıştı ve biz orayı da yeniden planladık. Erciş İlçe Stadının zemini komple söküldü, koşu parkuruyla birlikte yeniden düzenlendi" ifadelerini kullandı.

"TESİSLERİN ÇOĞU ÖNEMLİ HİZMETLER SUNUYOR"

Van'da önemli tesislerin hizmete girdiğini anlatan Müdür İnaç, "800 kişilik bir tane kız yurdu yaptık. Sosyal tesisleriyle birlikte bu yurdumuzu hizmete aldık. Seyit Fehim Arvasi ve İmam Şafi Erkek Yurtları için 5 bin 500 metre karelik bir sosyal tesis yaptık. Yine aynı şekilde Amine Hatun ve Aişe Sıddıka Yurtları için bir sosyal tesis yaptık. Bütün Van'daki yurt, gençlik merkezi ve spor tesislerinin tamamını yeni sistem kamera sistemleriyle donattık. Eski hizmet binası olarak deprem hizmet verilen bin prefabrik yapı vardı ve orası depo olarak kullanılıyordu. Bunu komple revize ederek, futbol akademisine dönüştürdük. Futbol branşı bizim kurumumuzda hiç yoktu.

Ama biz kurum olarak iki takımın amatör lige katılımı sağladık. Aynı zamanda U13, U14, U15, U16, U17'ye hizmet verecek futbol akademisini kurduk. Bu binayı da sadece akademiye tahsis ettik. Çok ciddi malzeme ve materyal imkânı sunduk. Fahri olarak antrenörlerimizden istifade ettik. Kurumuzda futbol antrenörü yoktu, Vanlı antrenörlere halk eğitim kursları açarak, onlara da bir gelir sağlayarak, bu akademiyi açtık. Bayram öncesi ise 2 futbol antrenörümüzü kadrolu olarak işe aldık. Bu akademimizde bir futbolcumuz milli takım seçmelerine de gitti" şeklinde konuştu.

"ÇOK BÜYÜK PROJELER TAMAMLANMAK ÜZERE"

Gençlik Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan birçok müjdenin yerine getirilmeye çalışıldığının ortada olduğunu belirten İnanç, "Sayın Bakanımız bu süreçte Van'a büyük bir yatırım paketi kazandırdı. İnşallah bu yıl bu yatırımların %80'inin tamamlanarak gençlerimizin hizmetine sunulacak. Bu süreçte yapımı devam eden tesislerimiz var. Edremit'te yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet gençlik merkezi, 5 tane semt sahası, Erciş'te yarı olimpik yüzme havuzu, 8 tane semt sahası, 8 tane ise basketbol ve voleybol sahası, Gevaş'ta 1 gençlik kampımız şuanda ihale aşamasındadır. Yine Gevaş'a 1 adet gençlik merkezi, spor salonu ve 3 adet semt sahası yapılıyor.

Muradiye'de 1 adet spor salonu, 1 adet gençlik merkezi, 1 futbol sahası yapılacak" dedi. Farklı alternatif çalışmalara da imza attıklarını söyleyen İl Müdürü Nevzat İnanç, "Bu süreçte her yurdumuzda haftada bir gün moral akşamları programları düzenledik. Yine bu süreçte İsrail'in Van depreminde yurtlara gönderdiği 2 tane büyük hangar vardı. Bu hangarları ısrarla Abalı Kayak Merkezi'ne taşıdık ve bunları son derece konforlu bir sporcu oteline çevirdik. Çok düşük bir maliyetle bunu da Abalı Kayak Merkezi'mize kazandırdık. Böylelikle Abalı Kayak Merkezi'nin de büyük bir eksikliğini gidermiş olduk" ifadelerini kullandı.

"YENİ SPOR TESİSLERİ YAPILDI VE YAPILIYOR"

Tamamlanan ve yapımı süren spor sahalarına değinen İnanç, "Süleyman Şah Yurdu'ndan üniversiteye soldan giden yolun hemen kenarında bir ay içerisinde bitecek nizami bir futbol sahamız daha amatör sporun hizmetine açılacak. Tuşba ilçemizde 6 adet semt sahası yapılacak. Bahçesaray'da Müküs Çayı üzerinde yapımı süren rafting parkurumuzun yapımı %80 tamamlandı ve 3 adet semt sahası yapımı sürüyor. Gürpınar'da 1 adet gençlik merkezi, spor salonu ve 5 adet spor salonun tamamlandı ve hizmete hazır halde. İpekyolu'nda bin kişi seyirci kapasiteli betonarme tribün ve 8 kulvarlı uluslararası yarışları yapabileceğimiz bir atletizm sahası var.

Bunun ihalesi de geçtiğimiz hafta yapıldı. 2 bin 500 kişilik spor salonunun ihalesi yapıldı fakat çok fazla yüksek teklifler verildiği için ihale gerçekleştirilmedi. Yeniden ihale yapılacak. Yaklaşık maliyetin üzerinden teklifler vardı. İpekyolu'nda yine 10 tane semt sahası yapılacak. Çatak'ta gençlik merkezi, spor salonu var ve 2 tane semt sahası yapılıyor. Norduz ve Botan çayları üzerinden yine rafting parkurları ve rafting eğitim tesisleri yapılıyor. Bunların da %60 seviyelerinde yapımı tamamlandı.

Bu yıl bunların çoğunun açılışı yapılacak. Özalp'ta gençlik merkezi, spor salonu ve 3 tane semt sahası yapılıyor. Özalp, Muradiye ve Saray'a yapılacak olan gençlik merkezleri ve spor salonlarının ihalesi yapıldı, sözleşmeler imzalandı. Ama müteahhitler ani fiyat artışlarından dolayı çok büyük zararlara gireceği için ceza yeme pahasına geri çekildiler. Her bir müteahhit 450 bin TL'lik teminatını yaktı. Bunlar için tekrar ihaleye çıkılacak. Çaldıran'da yine gençlik merkezi ve spor salonu bu yıl tamamlanarak açılışı yapılacak. Yine ilçede 3 tane semt sahası bitmek üzere" diye konuştu.

"BİRÇOK İLÇEMİZ, YENİ TESİSLERE KAVUŞUYOR"

Van merkezin yanı sıra ilçelerde de spor tesislerinin yapımının sürdüğünü anlatan İnanç, "Başkale ilçemizde semt sahamız tamamlanarak hizmete alındı. Başkale'de gençlik merkezi, spor salonu %60 seviyelerine getirildi. 5 tane semt sahası tamamlanarak hizmete alındı. Yine merkez ilçelerimize 100 çift basketbol potası aldık. Bunları da 13 ilçeye nüfusuna orantılayarak dağıttık. İŞGEM futbol sahasını da komple söktük. UEFA standartların uygun bir hale getirdik. Orası da şuanda aktif bir şekilde kullanılıyor. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nu yeniden onardık. Van'a tarihte olmayan bir tartan pisti kazandırdık. Van Atatürk Şehir Stadyumu'nun zemini Türkiye'de en iyi zemine sahip stadyumlardan bir tanesidir. Ferdi Sporları Merkezimiz yeniden revize edildi, komple yeniden elden geçirildi.

Nur Tatar Spor Salonu'nun tribün düzenlemesi yeniden yapılacak. Gevaş Futbol Sahamızın 4'lü soyunma odası, 3 adet açık basketbol, voleybol, tenis sahalarının yapılması, Tuşba Gençlik Merkezimizin arkasına, 1 adet okçuluk salonu yapacağız. Ferdi Sporları Merkezine de güreş salonu eklemesi yapılacak. Edremit Su Sporları Merkezi'ne de dalgakıran yaptırmak istiyoruz. Kano ve kürek yarışmalarını burada yaptırmak istiyoruz. İpekyolu Gençlik Merkezimizin binasına büyük bir onarım planlıyoruz. İl Müdürlüğü hizmet binamıza 1 kat daha ekleyip, ek binayı da burada taşımak istiyoruz. YYÜ yerleşkesine çok amaçlı spor salonu ve ilimize olmazsa olmaz yeni bir kayak tesisi planımız var.

Yine yeni bir stadyum talebimiz var. Kim istemez ki kendi memleketine yeni bir stadyum yapılsın. Bakanımızın da sözü var, bu memlekete stadyum yapılacak. Bu süreçte de mevcut stadyumumuz son derece estetik bir halde revize edildi ve hizmete açıldı" dedi.

FAALİYET VE LİSANSLI SPORCU SAYILARI…

Müdür İnanç, Van'da 48 tane branşta faaliyetlerinin olduğunu ifade ederek, "56 bin 202 lisanslı sporcumuz var. 3 bin 109 da futbol branşında lisanslı sporcumuz var. 60 bin civarında ilimizde lisanslı sporcumuz var. Şuanda 97 tane milli sporcumuz var. Bunun içerisinde çok ekstrem branşlar var. Zor branşlarda milli takıma sporcu verdik ve Türkiye derecesi aldık. Şuan itibariyle 143 tane faal kulübümüz var ve 41 tane de futbol branşında kulübümüz var. 184 tane faal kulübümüz var. Bu kulüplerimize her yıl nakdi ve malzeme yardımları yaptık. İlkokul üçüncü ve dördüncü sınıflara yetenek taraması yaptık. Her yıl 20 bin öğrenciyi bu taramaya tabi tutuyoruz.

Her yıl yaklaşık 10 bin çocuğa ücretsiz yüzme öğretiyoruz. Ev hanımlarını spor salonlarına toplayarak, onlara voleybol oynattırıyoruz. Her Çarşamba günü engelli kardeşlerimize yönelik programlar düzenliyoruz. Ulusal ve Uluslararası yarışlarda ilk üçe girenler, okul sporları ve Anadolu Yıldızlar Ligi'nde de birinci olan 153 sporcumuzun özel kolejlerde ücretsiz eğitim almasını sağladık. Su sporları festivalleri yaptık. Yaptığımız etkinliklerle çocuklara ulaşmaya çalıştık. Kurumlar arası turnuvalar düzenledik.

Köyde Survivorlar yaptık" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Müdür İnanç, özellikle Van'da yeni bir stat yapımı konusunda zaman zaman haksız yere eleştirildiğini ifade ederek, "Ben bir Vanlı olarak elbette yeni ve modern bir stat istiyorum. Ama imarda mevcut stadın yerine yeni büyük bir stat yapılamaz.

O büyük stat önümüzdeki süreçte elbette başka bir bölgeye yapılacaktır. Ama deprem sonrası sıkıntılı bir stat vardı. Açık tribün olarak nitelendirilen bölgeye tenekeden tribünler yapıldı. Bu teneke tribünleri yapanlar, şimdi sosyal medyada bizim yaptığımız oldukça güzel tribünleri eleştiriyor. Bunlar doğru davranışlar değil" diye konuştu. Gazeteciler ve Müdür İnanç ile çekilen toplu fotoğrafın ardından program son buldu.

Van Bölge Gazetesi