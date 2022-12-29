Dededen toruna süren 60 yıllık serüven

Van'ın İpekyolu ilçesinde babasından devraldığı dede mesleğini devam ettiren Özcan Demir, 60 yıllık kerpiç evde teknolojiye karşı direniyor.

"Üç kuşaktır bu işi yapıyoruz"

Üç kuşaktır çaydanlık tamirciliği yaptıklarını söyleyen Özcan usta, "Üç kuşaktır bu işi yapıyoruz. Dedem çok iyi bir ustaydı. Dedem babama bu mesleği öğretti. Biz çekirdekten gelmeyiz. Bende 8 yaşımdan beri babamın yanına gelerek çalıştım. Dükkanımız 60 yıllık. Babam emekli olduktan sonra bu işi ben devam ettirdim." Dedi.

"Şimdiki neslin amacı az çalışıp, çok kazanmak"

Bu işi yapabilmek için çekirdekten yetişmenin gerektiğini vurgulayan Özcan usta, "İki oğlum var ama bu işi öğrenmek istemiyor. Şimdiki neslin amacı az çalışıp, çok kazanmak. Çocuklarım bu mesleği öğrenmek isteselerdi öğretecektim. Çırak yetiştirmedim çünkü bu iş çekirdekten öğrenilir." İfadesini kullandı.

WanHaber.com