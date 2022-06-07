Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Altın'ın Ek Gösterge ile Alakalı Basın Açıklaması

Değerli basın mensupları, Bilindiği üzere, 2021 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen toplu sözleşme görüşmeleri sonucunda; sosyal diyalog mekanizmalarının tamamında defaatle dile getirdiğimiz, uzun süredir çözümü noktasında çaba sarf ettiğimiz “Ek Göstergelere” ilişkin çalışma ve “Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi” gibi emsalsiz kazanımlarla 6. Dönem Toplu Sözleşmeyi mutabakatla imzaladık.

HABERDE İNSAN 07.06.2022, 13:01
Bem-Bir-Sen Van Şube Başkanı Altın'ın Ek Gösterge ile Alakalı Basın Açıklaması

Toplu sözleşme hükmü gereği 3600 dahil olmak üzere  ek göstergelerin düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin ilk toplantıyı, kamu görevlilerinin asli ve tek yetkilisi Memur-Sen Konfederasyonu olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa 16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdik.

Toplu sözleşme hükmü gereği 3600 dahil olmak üzere  ek göstergelerin düzenlenmesi çalışmalarına ilişkin ilk toplantıyı, kamu görevlilerinin asli ve tek yetkilisi Memur-Sen Konfederasyonu olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortaklaşa 16 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdik.

Genelde yetkili Konfederasyonumuz ve hizmet kollarının tamamında yetkili olan sendikalarımızın teknik heyetleri ile kamu idaresi arasında gerçekleştirilen   2 Bakanlık ve 12 mutfak çalışması süresince tekliflerimize ilişkin detayları paylaştık, katkı ve katılımımızla ek gösterge çalışmasının paydaşı ve tarafı olarak  süreci etkin bir şekilde yürütmeye ve en erken şekilde tamamlamaya özen gösterdik.

Memur-Sen olarak yürüttüğümüz çalışmaların, Komisyon görüşmelerinin,  Bakanlık nezdinde kurduğumuz temasların tamamında, ek göstergelere ilişkin düzenlemenin bütün kamu görevlilerini kapsaması, gelir dağılımında adaleti sağlaması, kamu personel sistemi içerisindeki adaletsizliğin son bulması irademizi gösterdik,  bu konudaki kırmızı çizgimizi ve hassasiyetimizi   kamu işverenine de kamu bürokrasisine de ilettik.

Kamuoyunda haklı beklenti oluşturan ek gösterge çalışmasının  toplumsal maliyet üretmemesi, iş barışının bozulmaması, adil ve hakkaniyetli bir şekilde sonuçlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin kamu işvereni ve siyasi irade ile yoğun bir görüşme trafiği gerçekleştirerek sürecin her adımında takipçisi olduk ve kamuoyunda oluşabilecek bilgi kirliliğinin de önüne geçtik. Kamu görevlilerimiz tarafından bilinen bir diğer gerçek de, ek göstergelere ilişkin yapılan bu çalışmanın, Memur-Sen’in imza altına aldığı ilk ek gösterge çalışması olmadığıdır.

Hatırlanacağı üzere, Memur-Sen olarak, 3. Dönem Toplu Sözleşmede  tazminat yansıtma oranlarını 15 puan yükselterek  emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde azımsanmayacak oranda artış sağlayarak  önemli bir kazanımı kamu görevlilerimiz adına hayata geçirmiştik. Şüphesiz, yakın zamanda düzenlemeye dönüşecek ek göstergelere ilişkin bu çalışmanın da hem paydaşı olan hem toplu sözleşme kazanımı haline dönüştüren  hem de 4 unvanın dışında kapsamının genişletilmesini sağlayan yine Memur-Sen’dir.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2018 yılında 4 unvana yönelik 3600 ek gösterge çalışmasının yapılacağı sözü, bugün Memur-Sen’in çabası ve iradesi ile 5 Milyon 300 bin kamu görevlisini ve emeklisini de kapsayan bir sonuç haline dönüşmüştür.
Açıklanan çalışma sonrası ortaya konan tabloyu önemli bir adım olarak görüyoruz. özellikle çalışmayı;

•    4 meslek grubuyla sınırlanmamış olması yönüyle önemli görüyoruz.

•    Aynı zamanda, tüm kamu görevlilerini ve emeklilerini içine alacak şekilde kapsamın genişletilmesi, teklifimizin dikkate alındığını gösteriyor.

•    Tüm kamu görevlilerinin ek göstergesinin 600 puan yükseltilmiş olması, herkesin ek gösterge düzenlemesinde bir şekilde kendini bulabilmesini sağlamıştır.

•    Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerinin de kapsama dahil edilmesi ilk günden bugüne kadar dile getirdiğimiz tekliflerimizin karşılık bulduğunu göstermektedir.

•    ANCAK; çalışmaya ilişkin detayları henüz göremediğimiz için, özellikle ek göstergelerle birlikte tazminat yansıtma oranlarında da artış yapılması teklifimizin karşılanmasına ilişkin cümle kurmayı erken bulmakla birlikte; Ek göstergeleri 3600’ün altında kalan kamu görevlilerinin   Tanzimat Yansıtma oranlarında artış yapılması beklentileri karşılayacaktır.

Süreci ve sonuçlarıyla, harcanan emek ve ortaya konan irade yönüyle bu reformist çalışma bir bütün olarak ele alındığında, boşlukların giderilmesi ile birlikte ve özellikle tazminat yansıtma oranlarında düzenleme yapılması halinde  kamu görevlilerinin beklentileri tamamen karşılanacak ve refah seviyelerine olumlu etki edilecektir.

Memur-Sen olarak,  çalışmanın iyileştirmeye açık alanlarında yapılacak düzenlemeleri bundan sonraki yasama sürecinde takip etmeye devam edecek,   gerek TBMM ilgili komisyonu gerekse Genel Kurul aşamalarında  katkı sağlamaya devam edeceğiz.

Ek göstergelere ilişkin çalışmanın tamamlanması akabinde bir diğer toplu sözleşme kazanımımız olan “sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi”ne ilişkin çalışmaların da, Memur-Sen’in katkı ve katılımıyla  zaman kaybedilmeden başlanması hususunu hatırlatıyoruz.

Yorumlar (3)
Senkasız sendikacı 13 saat önce
Oğlunu tuşba belediyesine aldın, yaptığın en iyi iş o olsa gerek.Sakalda işe yaramış olmalı.Sahiden sendikacılık nedir biliyormusun?
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AHMET 13 saat önce
2200 VE ALTI EK GÖSTERGELERE HİÇ BİR ETKİSİNİN OLMADIĞI AÇIK (100 TL. MAAŞ - 4.000 TL İKRAMİYE) SADECE BANADA VERMEDİLER SÖYLENMESİN DİYE YAPILAN BİR ÇALIŞMA. HARUN BEY ÖRNEK OLARAK 1/4 DERECE KADEMEYE GELEN VE 30 YILINI TAMAMLAYAN TÜM PERSONEL 3600'DEN YARARLANACAK DEDİNİZ. ANCAK, DURUMUN ÖZÜNE BAKILDIĞINDA SADECE BU DURUMDAN POLİS, DİN GÖREVLİSİ, ÖĞRETMEN VE HEMŞİRELERİ KAPSADIĞI AÇIKCA GÖRÜLMEKTEDİR. YAZIK ETTİNİZ...
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MEHMET SELİM SEVEN 12 saat önce
Memur ve işçi emeklilerine verilen 1.100 TL Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin çalışan memurlara da arttırılarak verilmesi hayat pahalılığını yaşadığımız şu günlerde bir nebzede olsa memurlara katkı sunacaktır.
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