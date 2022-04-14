Bakan Kurum Van’a geliyor

Çeşitli ziyaret ve açılışlara katılmak üzere yarın Van’a gelecek olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuşba Belediyesi hizmet binasının da açılış törenine katılacak. Açılışın ardından bir takım ziyaretlerde bulunacak olan Bakan Kurum’un, geceyi Van’da geçirmesi bekleniyor.