Aşiret liderinin mevlid programına yoğun ilgi

Van’ın, Gürpınar ilçesi Bağrıyanık ( Zaxrosk) köyünde, düzenlenen mevlid programına, çevre köyler başta olmak üzere, İran ve Irak’tan çok sayıda aşiret mensubu katıldı. Van şehir merkezine 50 km uzaklıkta bulunan Zaxrosk köyünde, Mahmed Piran Aşiret Lideri iş insanı Çetin Can tarafından, babası adına düzenlenen Mevlid Programı, birçok önemli isimleri de buluşturdu.

Mevlid Programına yaklaşık beşbin insan katılım sağlarken, aşiret lideri Çetin Can’ın, gelen tüm misafirleri tek tek karşılaması ise, dikkatlerden kaçmayan önemli bir konu oldu. Bağrıyanık (Zaxrosk) köyünde düzenlenen Mevlid Programına, iş insanları, siyaset dünyası, STK temsilcileri, Bilim dünyası, Eğitim Camiası, din görevlileri, kamu kurum ve Kuruluşlarının yetkilileri, bürokrasi, esnaf ve çok sayıda vatandaşlar katılım göstererek, Mevlid programına anlam kazandırdılar.

Mahmed Piran aşiret lideri Çetin Can, Mevlid Programının amacına uygun şekilde yapılmasına vesile olan herkese teşekkür ettiğini belirtti. Akdamar TV mikrofonlarına özel olarak konuşan iş insanı ve aşiret lideri Çetin Can; “Peygamber efendimizin sünnetti olan Mevlid, geçmişten günümüze gelen bir gelenektir. Bizlerde bu geleneklerimizi sürdürmek anlamında, ölmüşlerimizin anısına zaman zaman Mevlid programlarını düzenliyoruz.

Şehirde de bu programı yapabilirdik ama istedik ki, halkımızı biraz şehirden uzaklaştıralım. Köyün temiz ve oksijenli havası herkese iyi gelir düşüncesiyle Mevlid Programımızı köyümüzde yaptık. Bizler bu köyde doğup büyüdük. Atalarımız bu köyden büyüdüler.

Van şehir merkezine 50 KM, Gürpınar ilçemize ise 15 KM uzaklıkta olan güzel ve harika bir köy. Yaptığımız davete icabet ederek, Türkiye dışından, ister İran olsun, ister Irak olsun fark etmez, uzak ve yakın yerden gelen aşiret mensuplarımıza ve bizleri seven dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz.

Güzide insanları köyümüzde ağırlamak, onları Peygamber efendimizin sünneti olan Mevlid programında bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Köy hayatı her zaman çok güzeldir. Gönül ister ki, insanlar köylerini terk etmesinler. Köylerinde hayvancılık ve tarımcılık üzerine güzel işler yapsınlar. Bizler, hiçbir zaman köyümüzü terk etmedik. Kimsenin de köyünü terk etmesini arzu etmeyiz. Çünkü köyler olmazsa hayat olmaz” diyen aşiret lideri Çetin Can, Mevlid programına katılım sağlayan herkese çok teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Mevlid Programı, okunan Kuran-i kerim tilaveti ile başladı. Kürtçe ve Türkçe okunan Mevlid-i şerif ile devam etti. Okunan dualar ve akabinde misafirlere ikram edilen yemekten sonra, Mevlid programının normal akışı sona erdi. Program sonrasında köyde ikamet eden vatandaşlar, evlerine davet ettikleri misafirlere, çay ve meyve ikramında bulunarak uzun süre sohbet etti. Geç vakitte kadar köyde kalan misafirler, aşiret lideri iş insanı Çetin Can’a düzenlemiş olduğu Mevlid Programından dolayı teşekkür ederek, köyden ayrıldılar.

VanHavadis-Akdamar tv