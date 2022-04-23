Arvasi Hz. Hamza Camii dualarla açıldı

Programda konuşan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Nuri Mehmetbeyoğlu Arvasi Hz. Hamza camiimizin öncelikle memleketimize Erciş'imize Van'ımıza ülkemize ve İslam alemine hayırlar getirmesini cenabı Allah'tan niyaz ediyorum bu güzel eserin yapılmasını üstlenen Nur Muhammed Hafid Arvasi Vakfı ve Arvasi Kur-an kursu derneğinin katkıda bulan hocalarımızdan talebelerimizden ve özelliklede hayır severlerimizden başta mimarlarından sanatçısından işçisine kadar her kese ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum ve bu duygularla hepinizi saygı ve hürmet ve muhabbetle selamlıyorum dedi.

Ak Parti Van il başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise bizimde bu camimize söyleyecek tek sözümüz var oda Rabbim Erciş'e hayırlı uğurlu eylesin inşallah cemaati bol olsun diyorum saygılarımı sevgilerimi muhabbetlerimi iletiyorum hayırlı ramazanlar kadir gecenizi tebrik ediyorum gelecek bayramınızı da kutluyorum dedi.

Ak parti Van millet vekili Abdulahad Arvas ise cenabı hak kimin gönlünde ne muradı var ise onu yerine getirsin hayır ve ha senetlerini kabul etsin camilerimiz inde inşallah hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum saygılarımı sunuyorum dedi.

Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ise camimizin birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize ve imanımızın daha güçlü olmasına vesile olmasını diliyorum, emeği geçen herkes ten Allah razı olsun, bugün açılışa katılan siz değerli misafirlerimize de vakıf adına ve seyit Hasan hocamız adına hepinize teşekkür ediyorum, Allah cümlemizden razı olsun dedi.

Caminin beratı Van Valisi ve Belediye Başkan vekili Mehmet emin Bilmez tarafından seyit Hasan Arvas’a verildi. Hat sanatı ile yapılan yazılı eserler ve Arvas’i ailesinin anlatıldı kitaplar Vali ve kaymakama takdim edildi.

Açılış Programı Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van İl protokolü, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaşların katılımıyla Arvasi Hz. Hamza ( R.A.) Camii 'nin açılışı gerçekleştirildi.İHA