Amasya'da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü Kayadüzü mevkisinde, sabah saatlarinde seyir halindeki yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı. Kazada çok sayıda yaralı ve ölü var.
İstanbul’dan Giresun’a yolcu taşıyan otobüs, Amasya’nın Merzifon ilçesinde bir kamyona arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.
Amasya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2 ölü, 20 yaralı
Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Gökçebağ köyü Kayadüzü mevkisinde, sabah saatlerinde, İstanbul'dan Giresun'un Alucra ilçesine giden İbrahim Bulut idaresindeki yolcu otobüsü, Selahattin İnanır'ın (46) kullandığı kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
2 ölü, 20 yaralı
DHA’nın haberine göre; kazada yedek şoför Dursun Şerbetçi (52) ile yolcu Temel Aslantürk'ün (30) hayatını kaybettiği, 20 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere, cenazeler ise Merzifon Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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