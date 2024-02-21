Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Döviz kuru üzerinden hesaplama yapan Meral Akşener, "Açıkça görüyoruz ki emeklinin bayram ikramiyesi artmayıp aksine azalmış, kuşa dönmüş" derken seyyanen zam önerisini de gündeme getirdi.

"2018'DE 250 DOLARDI, BUGÜN 97 DOLAR"

Partisinin Meclisteki grup toplantısına konuşan İYİ Parti lideri Akşener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Emeklilere bayram ikramiyesi uygulaması ilk kez 2018'de başlamış, bizim baskımızla vermek zorunda kalmıştı. Çıka çıka 2000 liraya çıkartıldı. Önümüzdeki bayramda yüzde 50 artış yapıldı. Bu bir artış mı kayıp mı? 2018'de bir emeklinin bayram ikramiyesi 250 dolara denk geliyordu. Bugün 97 dolara denk geliyor. O da dolar yerinde durursa.

"EMEKLİNİN BAYRAM İKRAMİYESİ KUŞA DÖNMÜŞ"

Açıkça görüyoruz ki emeklinin bayram ikramiyesi artmayıp aksine azalmış, kuşa dönmüş. Emeklilerimize yine yokluk layık görülmüş, açlığa mahkum edilmişler.

'SEYYANEN ZAM' VE 'KÖK MAAŞ' ÇIKIŞI

Göstermelik vaatler ikramiyeler yetmez, emeklilerimizi daha fazla enflasyona ezdirmeyin. Mayıs ayında söylediğiniz sözü tutun, seyyanen 11 bin lira zam yapın. Hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesini çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz. Kök maaş işinden de derhal vazgeçin. Bu önerimizi yaptınız yaptınız, yapmazsanız sandıkta en büyük tokadı emeklilerimizden yiyeceksiniz.