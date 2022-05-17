Zam açıklaması... Bakan Bilgin: Temmuzda düzenleme yapacağız
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında düzenlemeler yapılacağını, emekli maaşlarını ve kamu çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı" iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
"İSTİHDAM PROJELERİ BAŞLATACAĞIZ"
Bakan Bilgin, burada yaptığı konuşmada şunları kaydetti:
Yatırım, istihdam, büyüme de esas yatırım insana olandır. Üretim gücünün artarak devam etmesi bizim için çok önemli. Bilişim endüstrisi çağına dönüyoruz. Burada uygulamaya soktuğumuz proje istihdam garantili olacak. Türkiye'nin bütün sanayi bölgelerinde istihdam projeleri başlatacağız
Bu programlarla Sanayinin istihdam kabiliyetini çoğaltacağız. Biz çalışanlarımızın sorunlarını çözmek zorundayız, çalışanlarımıza sahip çıkıyoruz ve koruyoruz.
"BU AY SONUNDA AÇIKLAYACAĞIZ"
Emeklilerin durumu ve kamu çalışanlarının durumu ile ilgili açıklamayı haziran sonunda yapacağız. 3600 ek gösterge meselesi ile ilgili açıklamayı da bu ay sonu yapacağız.
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