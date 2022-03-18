Yurtdışı çıkış harcına yüzde 200 zam geldi!
Yurt dışına çıkış harcında düzenlemeye gidildi. Buna göre harç bedeline yüzde 200 zam geldi.
Resmi Gazete'de yayınlanan kararla yurt dışına çıkışlarda ödenen harç bedeli 50 liradan 150 liraya çıkarıldı. Yeni rakam bugünden itibaren geçerli olacak.
Kararın yayınlanmasından önce alınmış olan harçlara fark uygulanmayacak.
Harç bedeli havalimanlarının yanı sıra İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden mobil olarak da ödenebiliyor.
YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCINA YÜZDE 200 ZAM
Resmi Gazete’deki kararda şu ifadeler yer aldı:
“8/3/2007 tarihli ve 5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde yer alan harç tutarı 150 Türk Lirası olarak yeniden belirlenmiştir.”
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|29
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|29
|45
|8. Beşiktaş
|29
|45
|9. Karagümrük
|29
|40
|10. Kayserispor
|29
|38
|11. Galatasaray
|29
|38
|12. Antalyaspor
|29
|38
|13. Sivasspor
|29
|37
|14. Gaziantep FK
|29
|37
|15. Kasımpaşa
|29
|35
|16. Giresunspor
|29
|35
|17. Altay
|29
|29
|18. Göztepe
|29
|27
|19. Rizespor
|29
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|29
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|27
|58
|2. Ümraniye
|27
|55
|3. Bandırmaspor
|27
|46
|4. İstanbulspor
|26
|46
|5. Eyüpspor
|27
|45
|6. Erzurumspor
|27
|44
|7. Samsunspor
|26
|39
|8. Adanaspor
|27
|37
|9. Manisa Futbol Kulübü
|27
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|10. Boluspor
|26
|35
|11. Keçiörengücü
|26
|34
|12. Tuzlaspor
|26
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|26
|32
|15. Menemen Belediyespor
|27
|32
|16. Denizlispor
|27
|30
|17. Altınordu
|27
|28
|18. Bursaspor
|26
|25
|19. Balıkesirspor
|26
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|27
|51
|5. M. United
|29
|50
|6. West Ham United
|29
|48
|7. Tottenham
|28
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|29
|46
|9. Aston Villa
|28
|36
|10. Southampton
|29
|35
|11. Crystal Palace
|29
|34
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|26
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|13. Brighton
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|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|29
|30
|16. Leeds United
|29
|26
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|27
|25
|18. Watford
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|22
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|22
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