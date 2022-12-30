Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

İhtiyaç sahiplerine sağlanan aylık ödeme miktarı, asgari ücretin 8.500 TL olmasıyla birlikte 8.006 TL'ye yükseltilecek. Ancak başvuru yapmak için 1 aylık süre sınırı bulunuyor. Bu süre içerisinde gerekli belgelerle başvurunun tamamlanması gerekiyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınıyor. İşte tüm ayrıntılar...

EKONOMİ 30.12.2022, 10:18
Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

Yeni yılda asgari ücretle beraber memur ve emekli zammı, yardım ödenekleri gibi birçok ödemenin tutarı değişecek. 2022 yılında hak sahiplerine 5.137 TL olarak ödenen işsizlik maaşı, hesaplamalara göre yeni yılda 8.006 TL olarak verilecek. Düzenli ödemeden faydalanabilmek için başvuru süresine dikkat edilmesi gerekiyor. İşte tüm ayrıntılar...

8.006 TL MAAŞ BAĞLANACAK
Asgari ücretin 8.500 TL olmasıyla işsizlik maaşı miktarı da değişti. Bununla birlikte en düşük işsizlik maaşı 4 bin 3 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 8 bin 6 TL oldu.

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak

Yeni yılda 8.006 TL maaş bağlanacak! Dikkat: Bir ay içinde başvuru yapmak gerekiyor

İşsizlik maaşı, iş sözleşmesinin sona erdiği an itibarıyla geriye yönelik yüz yirmi günlük süre içinde primleri ödenmiş işsizlere verilir. İşçi, iş sözleşmesinin bitmesinin ardından geriye yönelik son üç yıl süre içinde en az altı yüz prim günü çalışmış olmalıdır.

Hizmet akdinin feshinden önce son üç yıl içinde; 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, süre ile işsizlik maaşı bağlanır.

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