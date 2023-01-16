Yeni Evim Kampanyasında başvurular bugün başlayacak

Orta gelir düzeyindeki vatandaşlar için heyecanla beklenen 'Yeni Evim' konut kampanyasında başvurular bugün itibarıyla kabul edilecek.

Konutun aylık taksiti, gelirin yüzde 40'ını geçmeyecek

Kampanya ile birlikte ilk etapta 100 bin aile, tamamı birinci el olan yeni evlerine kavuşacak.

Bugün itibarıyla başlayacak olan kampanyada alınacak konutun aylık taksiti, hane halkı gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek.

İstanbul'da 5 milyon liraya, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla'da 3 milyon liraya ve diğer kentler için 2 milyon liraya kadar finansman sağlanabilecek.

Yüzde 10 peşinat alınacak

Kampanyada, yüzde 0,69’dan başlayan vade farkı, 15 yıl vadeli, yüzde 10 peşinat, hane gelirinin yüzde 30'unu geçmeyecek taksit oranı ve ilk 3 yıl ödeme kolaylığı sağlanacak.

Bireyler söz konusu finansman modeliyle 81 ilde bitmiş konutlar, belirli bir oranda tamamlanmış ve devam eden konutlar, bankalarla garantörlük sözleşmesini imzalamış yeni başlayacak projelerden konut sahibi olabilecek.

Bir yıl ikamet şartı

Programdan yararlanmak isteyen hanedeki eşlerin üstünde konut bulunmaması ve son bir yıl içinde konut satmamış olması gerekiyor. Alınan konut 5 yıl boyunca satılamayacak, yeni evde bir yıl ikamet şartı olacak.

18 yaş üstü, bankalar tarafından kredi alması uygun görülen her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kampanyadan yararlanabilecek.

Projeye ilişkin detaylar internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek ve vatandaşlar başvuru yapabilecek.

Projede 3 bölge yer alıyor

Emlak Konut Genel Müdürlüğünün ürettiği projeler, GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ile Türkiye Müteahhitleri Birliğine bağlı olan şirketlerin projeleri ve 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri, teknik ve mali kriterleri karşıladıkları takdirde bu sürece dahil olacak.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin, Muğla'da konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarda bir yıl o ilde ikamet etme şartı aranacak. Diğer illerde bu şart geçerli olmayacak.

Ensonhaber