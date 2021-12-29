Van’da reyon ve kasadaki fiyat farkı denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, döviz kurundaki düşüşle birlikte zincir ve yerel marketlerdeki temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat denetimini gerçekleştirdi. Özellikle son günlerde döviz kurunda yaşanan düşüşle birlikte harekete geçen ekipler, denetimlerini sıklaştırdı. Van İl Ticaret Müdürü Murat Keremoğlu ile Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç’in de eşlik ettiği denetimlerde sebze, meyve, gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları incelendi.

“Reyondaki etiket fiyatlarının kasaya yansıyıp yansımadığını tespit ettik”

Denetim sonrası açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç, döviz kurunun düşmesiyle birlikte belediye ekipleri olarak denetimlerini aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Fırın, zincir ve yerel marketleri denetim altında tutuklarını ifade eden Başkan Ergenç, “Bugün İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gerekli denetim çalışmalarını yaptık. Vatandaşa daha ucuz ürün ulaştırabilmek için reyondaki etiket fiyatlarının kasaya yansıyıp yansımadığını tespit ettik. Bu konuda bir problem yaşamadık. Olması durumda gerekli tutanaklarımızı tutarak İl Ticaret Müdürlüğüne gönderiyoruz” dedi.iha