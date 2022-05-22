Van Lokasyonu En Çok Sigortalı Kadın İstihdamı Sağlayan Şirket Belli Oldu
Van'da binlerce kişiye iş imkanı sunarak kentteki işsizlik sayısını azaltmayı başaran Webhelp, bölgedeki en fazla kadın istihdamını sağlayan şirket oldu.
Dünya genelinde 55'ten fazla ülkede faaliyet gösteren ve 100 bini aşkın kişiye istihdam sağlayan Webhelp, Van'da yüzlerce kişiye ekmek kapısı oldu. Van'da en çok sigortalı ve kadın istihdamı sağlayan şirket ünvanını alan Webhelp, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından teşekkür belgesi aldı.
İnsan odaklı yaklaşımı ile müşterilerine uçtan uca tasarlanmış müşteri deneyim hizmeti sunan Webhelp Van lokasyonunda bölgenin en çok sigortalı istihdam ve kadın istihdamını sağlayan işvereni oldu. SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, kentte en çok kadın istihdamı sağlayan Webhelp Çağrı Merkezi ve Müşteri Hizmetleri merkezini ziyaret ederek, SGK'nın düzenlemiş olduğu teşekkür belgesini sundu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Webhelp CEO’su Metin Tarakçı, “Webhelp olarak hizmet portföyümüzü geliştirmeye ve yeni lokasyonlar açarak büyümeye devam ediyoruz. 15 bine yakın çalışanımızla da istihdam yaratma konusunda aktif bir rol üstleniyoruz. Çalışanlarımızın iş ve yaşam dengesini iyileştirmek için de her türlü fırsatı sağlıyoruz.” dedi. WanHaber
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